كريشان يبحث تحديات مجلسي المحافظة والبلدية في عجلون وجرش

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 13 شباط (بترا) علي فريحات- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن جلالة الملك عبدالله الثاني عبر عن موقف الأردن المشرف لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، ووقف الحرب على قطاع غزة.

وأشار الى الجهود التي بذلها جلالة الملك لوقف الحرب على قطاع غزة وإيعاز جلالته لتقديم المساعدات الطبية والعينية وإرسال مستشفيات ميدانية للوقوف إلى جانب الأهل والأشقاء في فلسطين وغزة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء رئيسي مجلسي محافظتي عجلون عمر المومني، وجرش رائد العتوم، ورئيسي بلديتي عجلون حمزة الزغول، وجرش احمد هاشم العتوم، بحضور محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، ومحافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، وأمين عام الوزارة للشؤون المالية والإدارية الدكتور نضال أبو عرابي، ومدير عام بنك تنمية المدن و القرى أسامة العزام.

وأكد كريشان أن اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية فرصة لاستذكار الإنجازات التي تحققت في عهد جلالته إذ شكّل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن والنهوض بجودة الخدمات المقدمة له، جوهر أولويات جلالة الملك وأبرز اهتماماته وحرصه على معالجة قضايا الشأن الوطني العام لضمان توفير حياة ومستقبل أفضل للأردنيين.

وقال، إن جلالة الملك اعتبر مجالس المحافظات أساس التنمية المحلية ومفتاح التغيير والتطوير، مشيرا إلى أن جلالته يتطلع دوما أن تسهم مجالس المحافظات والبلديات في ترسيخ اللامركزية التي نلمسها بشكل تدريجي على أرض الواقع.

وبين أهمية دور هذه المجالس في إقامة مشاريع تنموية لتطوير العمل التنموي في المحافظات، وتوفير فرص العمل، مشيدا بالإنجازات التي حققتها لتعزيز التنمية.

وأشار كريشان إلى توزيع 70 مليون دينار على 100 بلدية في المملكة، وأن الوزارة ستقوم باستكمال وجود ناطقين إعلاميين في كل البلديات ومجالس المحافظات، إذ جرى التوجيه سابقا لاستحداث شاغر (مسؤول إعلام/ناطق إعلامي) لأهمية دوره في تفعيل آليات التواصل مع المواطنين.

واستمع كريشان إلى تحديات ومعيقات تواجه عمل المحافظات والبلديات، مبينا أن هناك متابعات مستمرة للوقوف عليها ومواصلة اللقاءات الميدانية للاطلاع على ما تحقق.

بدورهما، أشار محافظا عجلون وجرش إلى دور مجالس المحافظات والبلديات المهمة في إدامة الخدمات وتنفيذ مشاريع تنموية وسرعة إنجازها، انسجاما مع الرؤى الملكية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، قال رئيس مجلس محافظة عجلون، إن جلالة الملك يدعم باستمرار كل ما من شأنه النهوض بالوطن وتحقيق رفعته، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت في عهد جلالته وتوجيهاته المستمرة للنهوض بعمل مجالس المحافظات وتسريع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها.

وقال رئيس مجلس محافظة جرش، إن المجلس يولي التنمية والعمل بروح الفريق أهمية كبيرة إذ قدم دعما مقداره مليوني دينار للبلديات لمساندتها في عملها وإدامة الخدمات .

وتحدث عدد من رؤساء وأعضاء البلديات ومجلس المحافظة عن أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات في عجلون وجرش.

--(بترا)

ع.ف/ع ط

13/02/2024 19:37:12