كريشان يبحث تحديات مجلسي المحافظة والبلدية في عجلون وجرش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 13 شباط (بترا) علي فريحات- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن جلالة الملك عبدالله الثاني عبر عن موقف الأردن المشرف لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، ووقف الحرب على قطاع غزة.
وأشار الى الجهود التي بذلها جلالة الملك لوقف الحرب على قطاع غزة وإيعاز جلالته لتقديم المساعدات الطبية والعينية وإرسال مستشفيات ميدانية للوقوف إلى جانب الأهل والأشقاء في فلسطين وغزة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء رئيسي مجلسي محافظتي عجلون عمر المومني، وجرش رائد العتوم، ورئيسي بلديتي عجلون حمزة الزغول، وجرش احمد هاشم العتوم، بحضور محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، ومحافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، وأمين عام الوزارة للشؤون المالية والإدارية الدكتور نضال أبو عرابي، ومدير عام بنك تنمية المدن و القرى أسامة العزام.
وأكد كريشان أن اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية فرصة لاستذكار الإنجازات التي تحققت في عهد جلالته إذ شكّل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن والنهوض بجودة الخدمات المقدمة له، جوهر أولويات جلالة الملك وأبرز اهتماماته وحرصه على معالجة قضايا الشأن الوطني العام لضمان توفير حياة ومستقبل أفضل للأردنيين.
وقال، إن جلالة الملك اعتبر مجالس المحافظات أساس التنمية المحلية ومفتاح التغيير والتطوير، مشيرا إلى أن جلالته يتطلع دوما أن تسهم مجالس المحافظات والبلديات في ترسيخ اللامركزية التي نلمسها بشكل تدريجي على أرض الواقع.
وبين أهمية دور هذه المجالس في إقامة مشاريع تنموية لتطوير العمل التنموي في المحافظات، وتوفير فرص العمل، مشيدا بالإنجازات التي حققتها لتعزيز التنمية.
وأشار كريشان إلى توزيع 70 مليون دينار على 100 بلدية في المملكة، وأن الوزارة ستقوم باستكمال وجود ناطقين إعلاميين في كل البلديات ومجالس المحافظات، إذ جرى التوجيه سابقا لاستحداث شاغر (مسؤول إعلام/ناطق إعلامي) لأهمية دوره في تفعيل آليات التواصل مع المواطنين.
واستمع كريشان إلى تحديات ومعيقات تواجه عمل المحافظات والبلديات، مبينا أن هناك متابعات مستمرة للوقوف عليها ومواصلة اللقاءات الميدانية للاطلاع على ما تحقق.
بدورهما، أشار محافظا عجلون وجرش إلى دور مجالس المحافظات والبلديات المهمة في إدامة الخدمات وتنفيذ مشاريع تنموية وسرعة إنجازها، انسجاما مع الرؤى الملكية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهته، قال رئيس مجلس محافظة عجلون، إن جلالة الملك يدعم باستمرار كل ما من شأنه النهوض بالوطن وتحقيق رفعته، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت في عهد جلالته وتوجيهاته المستمرة للنهوض بعمل مجالس المحافظات وتسريع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها.
وقال رئيس مجلس محافظة جرش، إن المجلس يولي التنمية والعمل بروح الفريق أهمية كبيرة إذ قدم دعما مقداره مليوني دينار للبلديات لمساندتها في عملها وإدامة الخدمات .
وتحدث عدد من رؤساء وأعضاء البلديات ومجلس المحافظة عن أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات في عجلون وجرش.
--(بترا)
ع.ف/ع ط
13/02/2024 19:37:12
MENAFN13022024000117011021ID1107847960
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