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مكافحة الأوبئة ومسؤولة أميركية يبحثان تعزيز ممارسات الصحة العامة

2/13/2024 2:33:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13شباط (بترا)- بحث رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، مع المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، هيذر بيرك، آليات تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية والاستعداد لمواجهتها محليا ودوليا.
كما بحث الجانبان التهديد الإرهابي البيولوجي، وتعزيز السلوكيات الصحية والبيئية السليمة.
وبحسب بيان صادر عن المركز، اليوم الثلاثاء، استعرض البلبيسي أنشطة المركز ومهامه، والخبرات الأردنية في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض السارية، إلى جانب تطلع المركز للاستفادة من الخبرات الدولية في تعزيز الأمن الصحي في الأردن، وضمان توفير الصحة العامة والحماية الصحية للأردنيين.
وتطرق اللقاء، إلى تعزيز إمكانيات الأردن في الرصد الصحي، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية والحد من آثارها.
من جانبها، أثنت بيرك، على جهود المركز منذ زيارتها السابقة في أثناء المراحل الأولى لتأسيسه.
وأشارت إلى أن المركز أثبت نفسه بجهوده المستمرة، وهو مثال حقيقي لمؤسسات الصحة العامة الموجودة في المنطقة، لسرعته في إنجاز أعماله وتنفيذ المشاريع ذات الصلة.
وأكدت بيرك استمرار المكتب الإقليمي في تقديم كل أوجه الدعم، لمساعدة المركز في تحقيق أهدافه الاستراتيجية للتقليل من الأخطار التي تهدد الأمن الصحي العالمي.
--(بترا)
وز/ف م/رق
13/02/2024 18:24:46

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