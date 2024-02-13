مكافحة الأوبئة ومسؤولة أميركية يبحثان تعزيز ممارسات الصحة العامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13شباط (بترا)- بحث رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، مع المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، هيذر بيرك، آليات تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية والاستعداد لمواجهتها محليا ودوليا.
كما بحث الجانبان التهديد الإرهابي البيولوجي، وتعزيز السلوكيات الصحية والبيئية السليمة.
وبحسب بيان صادر عن المركز، اليوم الثلاثاء، استعرض البلبيسي أنشطة المركز ومهامه، والخبرات الأردنية في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض السارية، إلى جانب تطلع المركز للاستفادة من الخبرات الدولية في تعزيز الأمن الصحي في الأردن، وضمان توفير الصحة العامة والحماية الصحية للأردنيين.
وتطرق اللقاء، إلى تعزيز إمكانيات الأردن في الرصد الصحي، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية والحد من آثارها.
من جانبها، أثنت بيرك، على جهود المركز منذ زيارتها السابقة في أثناء المراحل الأولى لتأسيسه.
وأشارت إلى أن المركز أثبت نفسه بجهوده المستمرة، وهو مثال حقيقي لمؤسسات الصحة العامة الموجودة في المنطقة، لسرعته في إنجاز أعماله وتنفيذ المشاريع ذات الصلة.
وأكدت بيرك استمرار المكتب الإقليمي في تقديم كل أوجه الدعم، لمساعدة المركز في تحقيق أهدافه الاستراتيجية للتقليل من الأخطار التي تهدد الأمن الصحي العالمي.
--(بترا)
وز/ف م/رق
13/02/2024 18:24:46
MENAFN13022024000117011021ID1107847958
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