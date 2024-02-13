أورنج الأردن تحصل على جائزة أسرع إنترنت ثابت -فايبر في الأردن

أورنج الأردن تحصل على جائزة أسرع إنترنت ثابت -فايبر في الأردن
التاريخ
2/13/2024 2:33:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- حصلت شركة أورنج الأردن على جائزة أسرع إنترنت ثابت-فايبر في الأردن لسنة 2023، للعام الثاني على التوالي، وفق شهادة معتمدة من موقع "سبيد شيكر" العالمي.
وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، تم تسليم الجائزة لممثلي الشركة، المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن نائلة الداود، والمدير التنفيذي للمبيعات الكلية وتكنولوجيا المعلومات والشبكات، المهندس وليد الدولات، إضافة إلى عدد من موظفي الشركة.
--(بترا)
غ ح/رق
13/02/2024 18:06:28
MENAFN13022024000117011021ID1107847956
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