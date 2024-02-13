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أورنج الأردن تحصل على جائزة أسرع إنترنت ثابت -فايبر في الأردن

2/13/2024 2:33:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- حصلت شركة أورنج الأردن على جائزة أسرع إنترنت ثابت-فايبر في الأردن لسنة 2023، للعام الثاني على التوالي، وفق شهادة معتمدة من موقع "سبيد شيكر" العالمي.
وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، تم تسليم الجائزة لممثلي الشركة، المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن نائلة الداود، والمدير التنفيذي للمبيعات الكلية وتكنولوجيا المعلومات والشبكات، المهندس وليد الدولات، إضافة إلى عدد من موظفي الشركة.
--(بترا)
غ ح/رق
13/02/2024 18:06:28

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