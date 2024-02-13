فرنسا تفرض عقوبات على 28 مستوطنا متطرفا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 28 مستوطنا إسرائيليا متطرفاً، ارتكبوا أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوزارة في بيان، إن المستوطنين المتطرفين صدر في حقهم منع إداري بأن يكونوا موجودين على الأراضي الفرنسية، مشددة على أنها تعمل على إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف.

وأضافت، "تؤكد فرنسا إدانتها لهذا العنف غير المقبول، وكما قلنا في مناسبات عدة، تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولية وضع حد له ومحاكمة مرتكبيه".

وأشارت الوزارة إلى أن الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويجب أن يتوقف، وأن استمراره لا يتوافق مع إنشاء دولة فلسطينية لها مقومات البقاء.

--(بترا)

أ ن/م ف/رق

13/02/2024 18:00:23