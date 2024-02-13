فرنسا تفرض عقوبات على 28 مستوطنا متطرفا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 28 مستوطنا إسرائيليا متطرفاً، ارتكبوا أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوزارة في بيان، إن المستوطنين المتطرفين صدر في حقهم منع إداري بأن يكونوا موجودين على الأراضي الفرنسية، مشددة على أنها تعمل على إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف.
وأضافت، "تؤكد فرنسا إدانتها لهذا العنف غير المقبول، وكما قلنا في مناسبات عدة، تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولية وضع حد له ومحاكمة مرتكبيه".
وأشارت الوزارة إلى أن الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويجب أن يتوقف، وأن استمراره لا يتوافق مع إنشاء دولة فلسطينية لها مقومات البقاء.
--(بترا)
أ ن/م ف/رق
13/02/2024 18:00:23
MENAFN13022024000117011021ID1107847955
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