مجلس محافظة إربد يبحث مع مستثمرين معيقات القطاع الصناعي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 13 شباط (بترا)- بحث مجلس محافظة إربد مع مستثمرين في مدينة الحسن الصناعية والسايبر سيتي، اليوم الثلاثاء، المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي، خصوصا التخلص من النفايات في قطاعي الألبسة والمواد التموينية.

وقال رئيس المجلس خلدون بني هاني، بحضور مدير مدينة الحسن الصناعية هاني ذبابات، ونائب رئيس المجلس منير غرايبة، إن المجلس يضع إمكاناته المتاحة لخدمة القطاع الصناعي ومعالجة الاشكاليات التي تواجهه، انطلاقا من أهميته في رفد الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة.

وأضاف أن المجلس يؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن المجلس بصدد عقد اتفاقية مع جامعة البلقاء التطبيقية لطرح برامج تقنية يحتاجها سوق العمل لاسيما القطاع الصناعي بكل مكوناته.

من جهتهم، أكد مدير المدينة وعدد من الصناعيين، ضرورة ايجاد حلول للتخلص من النفايات، خصوصا الأقمشة والمياه الناجمة عن غسيل مادة السمسم التي تستخدم في التصنيع الغذائي.

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بالمجلس الدكتور نضال الحاسي، أن الضرر البيئي الناجم عن صناعات الألبسة والمحيكات والمواد الغذائية لا يقاس مقارنة بالضرر الذي تلحقه الدول الصناعية الكبرى بالنظام البيئي العالمي، داعيا إلى ايجاد مكب خاص لهذه المخلفات في منطقة الأكيدر، لحين إقامة صناعة تعالج هذه النفايات وتحولها لاستثمارات وعوائد مدرة للانتاج والدخل.

وقالت رئيس لجنة التنمية والسكانية بالمجلس رولا البطاينة، إن المجلس بصدد تشكيل لجنة متابعة للوقوف على الحلول الأمثل لهذه المشاكل مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدة أهمية دعم الاستثمار الصناعي، لانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية وتوفير فرص العمل.

وأكد مستثمرون عرب، أن الاردن يعد واحدا من أفضل الدول التي توفر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

--(بترا)

أ ح/ ف م/رق

13/02/2024 17:57:11