مجلس محافظة إربد يبحث مع مستثمرين معيقات القطاع الصناعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 13 شباط (بترا)- بحث مجلس محافظة إربد مع مستثمرين في مدينة الحسن الصناعية والسايبر سيتي، اليوم الثلاثاء، المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي، خصوصا التخلص من النفايات في قطاعي الألبسة والمواد التموينية.
وقال رئيس المجلس خلدون بني هاني، بحضور مدير مدينة الحسن الصناعية هاني ذبابات، ونائب رئيس المجلس منير غرايبة، إن المجلس يضع إمكاناته المتاحة لخدمة القطاع الصناعي ومعالجة الاشكاليات التي تواجهه، انطلاقا من أهميته في رفد الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة.
وأضاف أن المجلس يؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن المجلس بصدد عقد اتفاقية مع جامعة البلقاء التطبيقية لطرح برامج تقنية يحتاجها سوق العمل لاسيما القطاع الصناعي بكل مكوناته.
من جهتهم، أكد مدير المدينة وعدد من الصناعيين، ضرورة ايجاد حلول للتخلص من النفايات، خصوصا الأقمشة والمياه الناجمة عن غسيل مادة السمسم التي تستخدم في التصنيع الغذائي.
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بالمجلس الدكتور نضال الحاسي، أن الضرر البيئي الناجم عن صناعات الألبسة والمحيكات والمواد الغذائية لا يقاس مقارنة بالضرر الذي تلحقه الدول الصناعية الكبرى بالنظام البيئي العالمي، داعيا إلى ايجاد مكب خاص لهذه المخلفات في منطقة الأكيدر، لحين إقامة صناعة تعالج هذه النفايات وتحولها لاستثمارات وعوائد مدرة للانتاج والدخل.
وقالت رئيس لجنة التنمية والسكانية بالمجلس رولا البطاينة، إن المجلس بصدد تشكيل لجنة متابعة للوقوف على الحلول الأمثل لهذه المشاكل مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدة أهمية دعم الاستثمار الصناعي، لانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية وتوفير فرص العمل.
وأكد مستثمرون عرب، أن الاردن يعد واحدا من أفضل الدول التي توفر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
--(بترا)
أ ح/ ف م/رق
13/02/2024 17:57:11
MENAFN13022024000117011021ID1107847954
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