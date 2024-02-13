ورشة عن خطة التحول الإلكتروني لخدمات المؤسسة التعاونية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- نظمت المؤسسة التعاونية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول خطة التحول الإلكتروني لخدمات المؤسسة.
وقال مساعد مدير المؤسسة المهندس غالب حدادين، إن التحول الإلكتروني الذي تعمل على تنفيذه المؤسسة لتطوير خدماتها، مهم وضروري في ظل مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وخطة تطوير القطاع العام اللتين تبنتهما الحكومة لتحديث الإدارة العامة.
وأكد سعي المؤسسة مع شركائها، خاصة منظمة العمل الدولية لتحقيق الرؤى الملكية في التحول الإلكتروني في كافة مؤسسات الدولة، وذلك لخدمة المجتمع المحلي والقطاع التعاوني بالشكل الذي يضمن سهولة وانسيابية عمل المؤسسة التعاونية مع كافة المؤسسات والدوائر الحكومية، والشركاء المحليين والدوليين.
وأشاد حدادين بالدور التشاركي لمنظمة العمل الدولية مع المؤسسة، والتي تعتبر شريكاً لها في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025) للنهوض بالقطاع التعاوني في مجالاته كافة.
ونفذت المؤسسة التعاونية بدعم من منظمة العمل الدولية مشروع "تحليل الأعمال لرسم خريطة خدمات الدعم التعاوني للمؤسسة التعاونية، وقاعدة البيانات الإحصائية" العام الماضي، والذي يستند إلى إعداد دراسة تقييمية شاملة حول التحول الإلكتروني والرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمراجعين، وإعادة هندسة إجراءات الخدمات المقدمة لغايات التحول الإلكتروني.
وقال منسق مشروع آفاق لدى منظمة العمل الدولية، سامر الرواشدة، إن أهمية المشروع تكمن في العمل على أتمتة خدمات المؤسسة التعاونية، وإيجاد قاعدة بيانات إحصائية للجمعيات التعاونية.
وأشار إلى أهمية التحول الإلكتروني في التسهيل على متلقي الخدمة، خاصةً اختصار الوقت والجهد، مضيفاً أن منظمة العمل الدولية نفذت العديد من المشاريع مع المؤسسة التعاونية وأخرى مع التعاونيات في مختلف محافظات المملكة.
واستعرض مدير التدريب التعاوني المهندس هاني العدينات، أبرز إنجازات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية ، والتي تُولي تعزيز وبناء قدرات المؤسسة التعاونية والجمعيات أهميةً بالغةً.
وقدمت شركة سبيل الابتكار للاستشارات وتكنولوجيا المعلومات، عرضاً حول خطة التحول الإلكتروني لخدمات المؤسسة التعاونية الأردنية.
--(بترا)
رح/ ف م/رق
13/02/2024 17:54:29
MENAFN13022024000117011021ID1107847953
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