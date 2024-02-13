ورشة عن خطة التحول الإلكتروني لخدمات المؤسسة التعاونية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- نظمت المؤسسة التعاونية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول خطة التحول الإلكتروني لخدمات المؤسسة.

وقال مساعد مدير المؤسسة المهندس غالب حدادين، إن التحول الإلكتروني الذي تعمل على تنفيذه المؤسسة لتطوير خدماتها، مهم وضروري في ظل مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وخطة تطوير القطاع العام اللتين تبنتهما الحكومة لتحديث الإدارة العامة.

وأكد سعي المؤسسة مع شركائها، خاصة منظمة العمل الدولية لتحقيق الرؤى الملكية في التحول الإلكتروني في كافة مؤسسات الدولة، وذلك لخدمة المجتمع المحلي والقطاع التعاوني بالشكل الذي يضمن سهولة وانسيابية عمل المؤسسة التعاونية مع كافة المؤسسات والدوائر الحكومية، والشركاء المحليين والدوليين.

وأشاد حدادين بالدور التشاركي لمنظمة العمل الدولية مع المؤسسة، والتي تعتبر شريكاً لها في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025) للنهوض بالقطاع التعاوني في مجالاته كافة.

ونفذت المؤسسة التعاونية بدعم من منظمة العمل الدولية مشروع "تحليل الأعمال لرسم خريطة خدمات الدعم التعاوني للمؤسسة التعاونية، وقاعدة البيانات الإحصائية" العام الماضي، والذي يستند إلى إعداد دراسة تقييمية شاملة حول التحول الإلكتروني والرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمراجعين، وإعادة هندسة إجراءات الخدمات المقدمة لغايات التحول الإلكتروني.

وقال منسق مشروع آفاق لدى منظمة العمل الدولية، سامر الرواشدة، إن أهمية المشروع تكمن في العمل على أتمتة خدمات المؤسسة التعاونية، وإيجاد قاعدة بيانات إحصائية للجمعيات التعاونية.

وأشار إلى أهمية التحول الإلكتروني في التسهيل على متلقي الخدمة، خاصةً اختصار الوقت والجهد، مضيفاً أن منظمة العمل الدولية نفذت العديد من المشاريع مع المؤسسة التعاونية وأخرى مع التعاونيات في مختلف محافظات المملكة.

واستعرض مدير التدريب التعاوني المهندس هاني العدينات، أبرز إنجازات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية ، والتي تُولي تعزيز وبناء قدرات المؤسسة التعاونية والجمعيات أهميةً بالغةً.

وقدمت شركة سبيل الابتكار للاستشارات وتكنولوجيا المعلومات، عرضاً حول خطة التحول الإلكتروني لخدمات المؤسسة التعاونية الأردنية.

--(بترا)

رح/ ف م/رق

13/02/2024 17:54:29