اتفاقية بين نقابة المهندسين الزراعيين والمدن الصناعية لتأجير مبنى مصنعين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- وقع نقيب المهندسين الزراعيين رئيس مجلس إدارة شركة رواد الأردن للاستثمار الزراعي المهندس علي أبو نقطة، ومدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، اتفاقية تأجير مبنى مصنعي تجهيز الأسماك وتقطيع وتجميد الخضار في مدينة الحسن الصناعية.

وأكد أبو نقطة، اليوم الثلاثاء، أن توقيع الاتفاقية هو بداية الخطوات العملية لإنشاء وتشغيل مشروع النقابة الاستثماري لتعزيز الإيرادات المالية، واستثمار الخبرات والكفاءات الفنية، والاستفادة منه في تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين، وتوفير فرص عمل دائمة وموسمية لتعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف أنه تم استئجار مبنى لإنشاء مصنعي تجهيز الأسماك وتجميد الخضار على مساحة 650 مترا مربعا في مدينة الحسن الصناعية/إربد، بتكلفة تقريبية تبلغ 12 ألف دينار سنوياً تتحمل الحكومة/ وزارة الزراعة قيمتها لأول 5 سنوات.

ونوّه أبو نقطة إلى أن شركة رواد الأردن المملوكة للنقابة، ستتولى تنفيذ وإدارة هذا المشروع الاستثماري بحجم استثمار إجمالي يبلغ 200 ألف دينار ممول من وزارة الزراعة/ مشروع تحفيز الصناعات الزراعية.

من جانبه، قال جويعد أن توقيع الاتفاقية، يأتي ضمن الرؤية الملكية لتعزيز التصنيع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم المشاريع الأردنية التي تؤدي دوراً اقتصادياً واجتماعياً مهماً خصوصاً في المحافظات.

--(بترا)

ع ح/ ف م/رق

13/02/2024 17:52:09

