اتفاقية بين نقابة المهندسين الزراعيين والمدن الصناعية لتأجير مبنى مصنعين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- وقع نقيب المهندسين الزراعيين رئيس مجلس إدارة شركة رواد الأردن للاستثمار الزراعي المهندس علي أبو نقطة، ومدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، اتفاقية تأجير مبنى مصنعي تجهيز الأسماك وتقطيع وتجميد الخضار في مدينة الحسن الصناعية.
وأكد أبو نقطة، اليوم الثلاثاء، أن توقيع الاتفاقية هو بداية الخطوات العملية لإنشاء وتشغيل مشروع النقابة الاستثماري لتعزيز الإيرادات المالية، واستثمار الخبرات والكفاءات الفنية، والاستفادة منه في تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين، وتوفير فرص عمل دائمة وموسمية لتعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف أنه تم استئجار مبنى لإنشاء مصنعي تجهيز الأسماك وتجميد الخضار على مساحة 650 مترا مربعا في مدينة الحسن الصناعية/إربد، بتكلفة تقريبية تبلغ 12 ألف دينار سنوياً تتحمل الحكومة/ وزارة الزراعة قيمتها لأول 5 سنوات.
ونوّه أبو نقطة إلى أن شركة رواد الأردن المملوكة للنقابة، ستتولى تنفيذ وإدارة هذا المشروع الاستثماري بحجم استثمار إجمالي يبلغ 200 ألف دينار ممول من وزارة الزراعة/ مشروع تحفيز الصناعات الزراعية.
من جانبه، قال جويعد أن توقيع الاتفاقية، يأتي ضمن الرؤية الملكية لتعزيز التصنيع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم المشاريع الأردنية التي تؤدي دوراً اقتصادياً واجتماعياً مهماً خصوصاً في المحافظات.
--(بترا)
ع ح/ ف م/رق
13/02/2024 17:52:09
MENAFN13022024000117011021ID1107847952
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