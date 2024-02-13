إطلاق المراجعة الوطنية الشاملة لإعداد تقرير بيجين +30

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا) وفاء زيناتية- أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، اليوم الثلاثاء، فعاليات الورشة الوطنية للمراجعة الشاملة السادسة للتقدّم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين؛ بهدف اعداد التقرير الوطني الطوعي "تقرير بيجين +30".

ويُشارك في الورشة الوطنية، التي تستمر يومين، مؤسسات رسمية وغير رسمية، والجهات ذات العلاقة بمجال تعزيز حقوق الإنسان وحقوق المرأة، ومنظمات مجتمع مدني، وممثلون عن مجلسي النواب والأعيان والنقابات والأحزاب ومختلف القطاعات الوطنية ذات الصلة.

وسيعد التقرير الوطني بنهج تشاركي، من خلال تشكيل مجموعات العمل ضمن المحاور الـ 6 المحددة في المذكرة التوجيهية للمراجعات الشاملة على المستوى الوطني، بحيث يعكس التقرير الأولويات الوطنية ويكون مرجعا لجميع الجهات المعنية بمجال تعزيز وحماية حقوق الانسان وحقوق المرأة.

وأكّدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، خلال رعايتها إطلاق الفعاليات، أهمية النهج المتبع في إجراء المراجعات الشاملة لمنهاج عمل بيجين، بشراكة جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء من مؤسسات المجتمع المدني.

وشدّدت، على أنه لا يمكن التطرق لإنجازات المرأة الأردنية خلال السنوات الماضية، دون التذكير بمعاناة النساء في فلسطين، اللاتي يشكلنّ مع الأطفال غالبية ضحايا حرب الابادة في قطاع غزة.

وأشارت إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني التي لم تهدأ لوقف العدوان على قطاع غزة، لافتة إلى ما قالته جلالة الملكة رانيا العبدالله أنّ "وقف إطلاق النار مجرد البداية، ويتعيّن علينا أن نباشر بالعملية الصعبة المتمثلة في إعادة الإنسانية، الاعتراف بإنسانية الآخرين والعمل على أساس الترابط العالمي".

وقالت بني مصطفى: "إننا اليوم نقوم بالجهد الوطني بالشراكة مع الجميع، من خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة لهذا الاعلان المهم الذي وضع خارطة النساء ومنذ إطلاقه عام 1995"، مشيرة إلى الجهود المتميزة لسمو الأمير بسمة بنت طلال.

ودعت إلى البناء على الجهود الوطنية التي تسير يوماً بعد يوم الى الأمام فيما يتعلق بالمكتسبات التي حققتها المرأة الأردنية.

وأشارت بني مصطفى، إلى الجهود الوطنية في مجال مشاركة النساء في صنع القرار، من خلال إجراء تعديلات دستورية ومكتسبات تشريعية على قانوني الانتخاب والأحزاب التي من شأنها أن تعزز دور المرأة القيادي، وتبوأها للمراكز القيادية في مواقع صنع القرار.

وقالت "نفتخر بكل ما أنجزته المرأة الأردنية، وهذا يدفعنا إلى إجراء مراجعة مستمرة للأولويات التشريعية وما يحتاج منها إلى تطوير وتحسين، لأننا ننظر إلى ما أنجزناه بموضوعية من أجل البناء عليه"

وأضافت "هذا منبعه ايماننا بدور المرأة الأردنية في تقدّم وطننا ونهضته، لأنه لا يمكن أن يتم ذلك من دون إشراك فاعل للمرأة في الميادين كافة والاستفادة من الطاقة الكامنة للنساء الأردنيات عبر اطلاق جهودهنّ، لأن هذا مصلحة وطنية، للوصول إلى المساواة الكاملة لهنّ".

بدورها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي: إن الورشة ستعرض لممثلي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لمنهجية اللجنة في إعداد التقرير الوطني الطوعي السادس "تقرير بيجين +30"، أي بعد مرور 30 عاما على إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي صدر عن المؤتمر الرابع للمرأة الذي انعقد سنة 1995 في بكين، وشاركت فيه سمو الأميرة بسمة بنت طلال من خلال ترؤسها للوفد الأردني المشارك بالمؤتمر.

وبيّنت علي، أهمية النهج التشاركي في إعداد التقرير ودعمه بالإحصاءات من الجهات الوطنية الشريكة، والسرعة في تزويد "شؤون المرأة" بملاحظاتها المدعمة بالإحصاءات ما أمكن لإثراء التقرير، خاصة وقد تحققت العديد من الإنجازات على صعيد تمكين المرأة ووصولها لأول مرة لمواقع صنع القرار في بعض القطاعات، فضلا عمّا تحقق من إنجازات تشريعية في مجال تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا.

وأوضحت، أن إعداد التقرير يُشكّل فرصة لإطلاق مشاورات واسعة لتقييم مسيرة تمكين المرأة، والآثار المُتحققة من كل إنجاز سواء على صعيد السياسات، وما تشمله من إقرار أو تعديل للتشريعات الوطنية أو إعداد استراتيجيات وبرامج ساهمت في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وتحديد الأولويات الوطنية التي سيتم العمل عليها في السنوات أل 5 المُقبلة.

أمّا المسؤولة الأولى للشؤون الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، الدكتورة سلمى النمس، فأكّدت أن إطلاق المراجعة الوطنية الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين، يؤكّد التزام الأردن بهذه المسيرة المهمة، التي تقع في صلب التنمية المستدامة، واستمرار النهج التشاركي مع الشركاء وأصحاب المصلحة كافة.

وأوضحت ، أن "الإسكوا" أعدّت برنامج عمل تشاركيا شاملا ينفذ بالشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية وجامعة الدول العربية؛ بهدف تقديم الدعم الفني ومواكبة الدول العربية في عمليات تحضير وإعداد التقارير الوطنية للمراجعة الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين، والتي سيبنى عليها إعداد "التقرير العربي الموحد حول تنفيذ منهاج عمل بيجين بعد 30 عاما في المنطقة العربية"، الذي سيُرفع بعد اعتماده إلى الدورة 69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمقرر عقدها في شهر آذار عام 2025.

بدروه، أكّد الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولاس بورنيات، أن هذه المراجعة الشاملة تمثل فرصة رائعة لعرض التقدّم المُحرز والنجاح الذي حققه الأردن في ملف تمكين النساء والمساواة بين الجنسين، وحصر التحديات والتراجع الذي حصل في هذا الملف؛ بهدف استشراف وبناء رؤية لمستقبل النساء والفتيات في الأردن.

وأضاف "بينما ننتقل من المراجعة الوطنية إلى المراجعة الإقليمية والعالمية والقمة التي ستعقد العام المقبل، فإن لديكم القدرة على بناء تحالفات جديدة في المنطقة وخارجها بالترتيب لتنشيط الحركة النسائية العالمية وتشكيل رؤية لعالم تكون فيها المعايير المزدوجة بشأن حقوق المرأة شيئاً من الماضي".

ويشكّل إعلان ومنهاج عمل بيجين، أحد الأطر المرجعية لتحليل وضع المرأة حول العالم وتقييم الجهود التي تبذلها الدول لتمكين المرأة، واعتمد عام 1995 عقب اجتماع أكثر من 40 ألف مندوب حكومي وخبير، وممثل عن المجتمع المدني في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وهما يجسدان التزام المجتمع الدولي بتحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير فرص أفضل للنساء والفتيات.

--(بترا)

وز/ن ح

13/02/2024 17:20:24