بحث التعاون بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وبيروت العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 13 شباط (بترا)- بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور وائل عبد السلام، وأمين عام الجامعة الدكتور عمر حوري، سبل التعاون والتشاركية في المجالات البحثية والأكاديمية بين الجانبين.

وأكد السالم حرص الجامعة على مد جسور التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العربية، وتبادل الخبرات والمعارف بينها، بما يعود بالنفع على الجانبين في المجالات الأكاديمية والبحثية المشتركة.

وبيّن حرص الجامعة على تطوير العلاقات الخارجية التي تدعم البحوث العلمية وبناء القدرات والشراكات مع الجامعات البحثية المرموقة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المستوى العلمي للبحوث العلمية في الجامعة.

بدوره، أكد عبد السلام، السمعة العلمية المتميزة التي تحظى بها جامعة العلوم على المستويات كافة، الأمر الذي يمكّن الجانبين من إيجاد شراكات للاستفادة من الخبرات في المجالات العلمية والبحثية ومأسسة العمل الإداري، وتطوير برامجها الأكاديمية التي تواكب متطلبات سوق العمل في ظل التطور التكنولوجي.

--(بترا)

ب و/ف م/رق

13/02/2024 17:17:16