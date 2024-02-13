بحث التعاون بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وبيروت العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 13 شباط (بترا)- بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور وائل عبد السلام، وأمين عام الجامعة الدكتور عمر حوري، سبل التعاون والتشاركية في المجالات البحثية والأكاديمية بين الجانبين.
وأكد السالم حرص الجامعة على مد جسور التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العربية، وتبادل الخبرات والمعارف بينها، بما يعود بالنفع على الجانبين في المجالات الأكاديمية والبحثية المشتركة.
وبيّن حرص الجامعة على تطوير العلاقات الخارجية التي تدعم البحوث العلمية وبناء القدرات والشراكات مع الجامعات البحثية المرموقة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المستوى العلمي للبحوث العلمية في الجامعة.
بدوره، أكد عبد السلام، السمعة العلمية المتميزة التي تحظى بها جامعة العلوم على المستويات كافة، الأمر الذي يمكّن الجانبين من إيجاد شراكات للاستفادة من الخبرات في المجالات العلمية والبحثية ومأسسة العمل الإداري، وتطوير برامجها الأكاديمية التي تواكب متطلبات سوق العمل في ظل التطور التكنولوجي.
--(بترا)
ب و/ف م/رق
13/02/2024 17:17:16
MENAFN13022024000117011021ID1107847950
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.