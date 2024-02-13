Wednesday, 14 February 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تدعو لربط وقف إطلاق النار في غزة بحل شامل للنزاع

2/13/2024 2:32:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 13 شباط (بترا)-أكدت روسيا، اليوم الثلاثاء. استعدادها لدعم أي إجراءات من شأنها إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على ضرورة أن تهدف الإجراءات للوصول إلى حل شامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "موسكو تدعم أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، ويجب أن تهدف الإجراءات إلى إيجاد حل شامل للنزاع في إطار قرارات مجلس الأمن الدولية المعروفة سابقا والتي تم اعتمادها".
--(بترا)
س ح/رق
13/02/2024 17:15:15

MENAFN13022024000117011021ID1107847949

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث