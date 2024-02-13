روسيا تدعو لربط وقف إطلاق النار في غزة بحل شامل للنزاع

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 13 شباط (بترا)-أكدت روسيا، اليوم الثلاثاء. استعدادها لدعم أي إجراءات من شأنها إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على ضرورة أن تهدف الإجراءات للوصول إلى حل شامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "موسكو تدعم أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، ويجب أن تهدف الإجراءات إلى إيجاد حل شامل للنزاع في إطار قرارات مجلس الأمن الدولية المعروفة سابقا والتي تم اعتمادها".

--(بترا)

س ح/رق

13/02/2024 17:15:15