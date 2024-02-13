روسيا تدعو لربط وقف إطلاق النار في غزة بحل شامل للنزاع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 13 شباط (بترا)-أكدت روسيا، اليوم الثلاثاء. استعدادها لدعم أي إجراءات من شأنها إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على ضرورة أن تهدف الإجراءات للوصول إلى حل شامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "موسكو تدعم أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، ويجب أن تهدف الإجراءات إلى إيجاد حل شامل للنزاع في إطار قرارات مجلس الأمن الدولية المعروفة سابقا والتي تم اعتمادها".
--(بترا)
س ح/رق
13/02/2024 17:15:15
MENAFN13022024000117011021ID1107847949
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