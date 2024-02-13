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الاستثمار تنهي المرحلة الثانية من مشروع أتمتة الخدمات الإلكترونية

2/13/2024 2:32:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- أنهت وزارة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الثانية من مشروع أتمتة الخدمات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، استكمالاً للخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة ضمن المرحلة الأولى في شهر شباط من 2023.
وقالت، في بيان، إن المرحلة الثانية من المشروع تميزت بعمليات الربط الالكتروني على مستوى الاجراء لعدد من الجهات الشريكة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة للمشاريع، حيث تم الربط مع دائرة الجمارك الأردنية، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومديرية الدفاع المدني، بشكل يمكن المستثمر من الحصول على كامل الموافقات المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية الكترونياً، والتيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وضمان سرعة إنجازها.
وأكدت أن إطلاق هذه الخدمات تتم من خلال منصة الكترونية، تمكن المستثمر بمجرد دخوله على المنصة من اختيار الخدمة التي يريد التقدم لها، ومتابعتها ومعرفة الاجراء المتخذ من قبل الموظف المتخصص في الوزارة، إضافة إلى إمكانية الدفع وتلقي المخرج النهائي لكل خدمة عن بعد، مبينة أن المستثمر يستطيع ان يتقدم للخدمات التي يحتاجها مشروعه الاستثماري بشكل إلكتروني من خلال الدخول على موقع وزارة الاستثمار ومن مكان تواجده دون الحاجة لزيارة الوزارة.
--(بترا)
م م/ ف م/ف ق
13/02/2024 17:07:23

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