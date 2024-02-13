ورشة بالزرقاء حول البرامج التمويلية لصندوق التنمية والتشغيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 13شباط(بترا)-عمر ضمرة-نظمت غرفة تجارة الزرقاء بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل، اليوم الثلاثاء في مبنى الغرفة، ورشة توعوية للقطاع التجاري حول "الخدمات التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل للأفراد والشركات".
وافتتح الورشة رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، بحضور رئيس قسم التمويل في صندوق التنمية والشغيل - فرع الزرقاء ثائر غريب، وعضو مجلس الإدارة المهندس موسى أبولاوي، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري وممثلين عن مختلف القطاعات التجارية في الزرقاء.
وقال شريم، إن الورشة تهدف إلى التعريف بالبرامج التمويلية الــتي يقدمها الصندوق للأفراد والشركات، وكيفية دعم وتمويل الأفكار الإبداعية والمشاريع الريادية ، والـتـي يمكن أن توفر خدمة أو سلعة، أو مشاريع جديدة تسهم في التخفيف من مشكلات الفقر والبطالة.
وأكد شريم، دور الصندوق في دعم المشاريع الإنتاجية في مختلف القطاعات التشغيلية وتقديم الإرشاد والتوجيه من قبل الخبراء والفنيين، وتهيئة جميع السبل لتنفيذ أفكارهم ومشاريعهم، والمساهمة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبه، بين غريب أن أهم الخدمات التي يقدمها الصندوق هي، خدمات تمويلية وتدريبية للفئات المستهدفة، بحيث يقوم بايجاد فرص عمل للناشطين اقتصاديا، مشيراً إلى أن أهم هذه البرامج التمويلية : برنامج تمكين ريادي ، وتمويل المشاريع السياحية المتضررة من جائحة كورونا، وتمكين المرأة ، والتمكين الاقتصادي للمشاريع التي تم تأسيسها من خلال الصندوق ، ومشاريع الشباب المتطوعين ، وتمويل مشاريع الشباب الباحثين عن عمل، وتمويل المشاريع القائمة للأفراد والشركات، وتمويل المشاريع الجديدة للأفراد وللشركات.
وأوضح أن البرامج غير التمويلية، تشمل تدريب وتمكين الفئات المستهدفة على العمل الإنتاجي وأثره الإيجابي على متلقي التدريب أو التأهيل من حيث رفع مستوى الأداء وصقل مهاراتهم لتمكينهم من إنجاح مشاريعهم وإتاحة الفرصة اللازمة لإدارتها بكفاءة، إضافة لإجراء بحوث ودراسات ميدانية للتعرف على الإحتياجات التمويلية والتدريبية وفرص الإستثمار و توجيه طالب التمويل للفرص الإستثمارية المتاحة.
وتحدث غريب عن أهم شروط التقديم لصندوق التنمية والتشغيل، إضافة لخدمة تمويل وتطوير المشاريع الإنتاجية والتجارية والخدمية والحرفية القائمة (للأفراد) وأهم ميزات الخدمات التمويلية ، وميزة منح فترة سماح للمقترضين تصل إلى سنة .
--(بترا)
ع ض/ ف م/ف ق
13/02/2024 16:59:56
MENAFN13022024000117011021ID1107847947
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