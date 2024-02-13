ورشة بالزرقاء حول البرامج التمويلية لصندوق التنمية والتشغيل

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 13شباط(بترا)-عمر ضمرة-نظمت غرفة تجارة الزرقاء بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل، اليوم الثلاثاء في مبنى الغرفة، ورشة توعوية للقطاع التجاري حول "الخدمات التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل للأفراد والشركات".

وافتتح الورشة رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، بحضور رئيس قسم التمويل في صندوق التنمية والشغيل - فرع الزرقاء ثائر غريب، وعضو مجلس الإدارة المهندس موسى أبولاوي، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري وممثلين عن مختلف القطاعات التجارية في الزرقاء.

وقال شريم، إن الورشة تهدف إلى التعريف بالبرامج التمويلية الــتي يقدمها الصندوق للأفراد والشركات، وكيفية دعم وتمويل الأفكار الإبداعية والمشاريع الريادية ، والـتـي يمكن أن توفر خدمة أو سلعة، أو مشاريع جديدة تسهم في التخفيف من مشكلات الفقر والبطالة.

وأكد شريم، دور الصندوق في دعم المشاريع الإنتاجية في مختلف القطاعات التشغيلية وتقديم الإرشاد والتوجيه من قبل الخبراء والفنيين، وتهيئة جميع السبل لتنفيذ أفكارهم ومشاريعهم، والمساهمة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.

من جانبه، بين غريب أن أهم الخدمات التي يقدمها الصندوق هي، خدمات تمويلية وتدريبية للفئات المستهدفة، بحيث يقوم بايجاد فرص عمل للناشطين اقتصاديا، مشيراً إلى أن أهم هذه البرامج التمويلية : برنامج تمكين ريادي ، وتمويل المشاريع السياحية المتضررة من جائحة كورونا، وتمكين المرأة ، والتمكين الاقتصادي للمشاريع التي تم تأسيسها من خلال الصندوق ، ومشاريع الشباب المتطوعين ، وتمويل مشاريع الشباب الباحثين عن عمل، وتمويل المشاريع القائمة للأفراد والشركات، وتمويل المشاريع الجديدة للأفراد وللشركات.

وأوضح أن البرامج غير التمويلية، تشمل تدريب وتمكين الفئات المستهدفة على العمل الإنتاجي وأثره الإيجابي على متلقي التدريب أو التأهيل من حيث رفع مستوى الأداء وصقل مهاراتهم لتمكينهم من إنجاح مشاريعهم وإتاحة الفرصة اللازمة لإدارتها بكفاءة، إضافة لإجراء بحوث ودراسات ميدانية للتعرف على الإحتياجات التمويلية والتدريبية وفرص الإستثمار و توجيه طالب التمويل للفرص الإستثمارية المتاحة.

وتحدث غريب عن أهم شروط التقديم لصندوق التنمية والتشغيل، إضافة لخدمة تمويل وتطوير المشاريع الإنتاجية والتجارية والخدمية والحرفية القائمة (للأفراد) وأهم ميزات الخدمات التمويلية ، وميزة منح فترة سماح للمقترضين تصل إلى سنة .

--(بترا)

ع ض/ ف م/ف ق

13/02/2024 16:59:56