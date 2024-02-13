مالية الأعيان تُناقش موازنة وزارتي التنمية والمياه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 13 شباط (بترا)- ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر، اليوم الثلاثاء، موازنة وزارتي التنمية الاجتماعية والمياه والري للسنة المالية 2024.

وقال العين المعشر في الاجتماع الصباحي بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة وفاء بني مصطفى، إن الاجتماع يأتي لمناقشة موازنة الوزارة لتحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية، وتقديم المعونة للفئات المستحقة وما تم رصده في موازنة الوزارة للمشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية.

من جانبها، قالت بني مصطفى إنه تم رصد حوالي 18 مليون دينار للعامين المقبلين كمخصصات للصندوق لاستهداف الأسر الأكثر احتياجاً والمسجلين على القوائم من خلال تطبيق شروط تعتمد معادلة استهداف يجري معالجتها شهريا لإيصال تلك المعونة لمستحقيها.

وتحدثت عن التركيز على التمكين الاقتصادي للعائلات من خلال "برنامج التخريج"، الذي يقوم على إيجاد مهارات لأبناء هذه العائلات لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرة إلى برنامج للتمويل الناعم الموجه للمرأة في المشاريع الصغيرة لتمكين العائلات في الاعتماد على الذات، وتغيير نمطية الاعتماد على المعونة.

وقالت بني مصطفى بحضور أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، إن ما جرى رصده في موازنة الوزارة جاء بسبب برامج مهمة تتبناها الوزارة بتقديم خدمات مساندة للفئات الهشة ومكافحة الفقر وتشغيل المراكز الخاصة بالإدماج وتأهيل الأطفال.

وأضافت أن هناك نظاما سيجري إقراره للحضانات المنزلية لتسجيلها وخضوعها للرقابة حمايةً لفئة الأطفال، مشيرة إلى ما تم إنجازه من تعديلات على قانون الجمعيات العامة وإخضاع اليانصيب الخيري لنظام يساعد للرقابة عليها.

وأكدت أهمية ما ورد من تعديلات في مشروع قانون التنمية الاجتماعية في مهننة العمل الذي يسهل عمل الوزارة في رفع الخدمات الاجتماعية، مبينة أن هناك شرائح جديدة ظهرت نتيجة التغيرات الحاصلة في المجتمع وهو التحدي الذي تعمل عليه الوزارة.

ولفتت إلى أتمتة 8 خدمات للوزارة سيجري إطلاقها إضافة إلى إطلاق منصة "تكامل" لتسجيل الجمعيات والمنتفعين منها، لحماية حقوق المنتفعين وتحقيق الحوكمة.

كما التقت اللجنة اليوم، وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، حيث أكد العين المعشر دور الوزارة في تحقيق الأمن المائي، وما تم رصده في موازنة الوزارة في المشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية ومدى مواءمة ذلك مع خطة التحديث الاقتصادي، والمرحلة التي وصل بها مشروع الناقل الوطني، وخطة الاستدامة في المياه حتى العام 2030.

بدوره، تحدث الوزير أبو السعود عن مشكلة شح المياه التي تكمن في نقص التزويد، وقلة توفر مصادر المياه، مبيناً أن مشروع مياه الديسي جاء ليغطي حاجة المواطنين من المياه إلا أن الزيادة المفاجئة في السكان التي جاءت من خلال موجات اللجوء إلى المملكة جعل الوزارة أمام تحدي نقص في الأحواض المائية واستنزافها مترافقاً ذلك مع تغييرات مناخية خفضت كميات هطول الأمطار التي تزود تلك الأحواض، الأمر الذي جعل من مشروع الناقل الوطني أولوية وطنية.

وتحدث أبو السعود بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، عن الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية في خفض الفاقد المائي، حيث تم الخفض بنسبة 2 بالمئة سنوياً، مشيراً إلى التواصل مع القطاع الخاص لإيجاد مشروع يضمن آلية بناءً على معادلة رابحة لجميع الأطراف لتحقيق شراكة فاعلة في خفض نسبة الفاقد.

وأوضح أن الوزارة أمام تحدي كلف الطاقة المستخدمة في عمليات الاستخراج والضخ، مبيناً أن العمل مستمر لإيجاد حلول لخفض تلك الكلف، مؤكدا أهمية مشروع الناقل الوطني في تحقيق الأمن المائي ضمن مشروع طويل الأمد لـ 25 عاما.

ولفت إلى أن دور الوزارة في تقديم المساعدة التقنية لغايات تسهيل تحقيق المشروع، مؤكداً أن العطاء المطروح قيد الدراسة، وأن هناك مشاورات لتأسيس شراكة مع القطاع الخاص بتمويل محلي للمشاركة في مشروع الناقل الوطني، ما يسهم في خفض الكلفة المتوقعة.

من جانبه، قال المحاميد إن هناك عددًا من المشاريع المدرجة في خطة عمل الوزارة حيث جرى رصد موازنة الوزارة بحوالي 2.5 مليون دينار للنفقات الجارية، وحوالي 29 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، مشيراً إلى وجود شراكة فاعلة مع الوكالة الأميركية للتنمية والبنك الدولي لغايات استدامة عمل الوزارة في خفض الفاقد المائي وايقاف الاعتداءات على المياه بالشراكة مع وزارة الداخلية والسلطة القضائية.

وقال الحيصة إن عمل سلطة وادي الأردن مستمر في استكمال تطوير الوادي، وتشكيل اللجان المشتركة مع الوزارات لتنمية المنطقة بشكل مستدام، ولمتابعة الاتفاقيات المائية مع دول الجوار التي تخضع لصلاحيات السلطة، مشيراً إلى أن العمل جار للشراكة مع المنظمات التمويلية في مجال المياه لإنشاء سدود جديدة.

--(بترا)

م ش/م ف/ف ق

13/02/2024 16:52:46