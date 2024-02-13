جمال محمود يوقع على كشوفات الحسين إربد

جمال محمود يوقع على كشوفات الحسين إربد
التاريخ
2/13/2024 2:32:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- وقع المدرب الأردني جمال محمود، على كشوفات نادي الحسين إربد، للعمل مديرا فنيا لفريق الكرة خلفا للمدير الفني البرتغالي موتا الذي قدم استقالته أخيرا.
ووقع محمود عقده اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس نادي الحسين إربد عامر أبو عبيد.
وضم الجهاز الفني الجديد لنادي الحسين إربد عصام محمود مدربًا عامًا، وسلامة عيد مدربًا لحراس المرمى.
--(بترا)
خ خ / ف م
13/02/2024 16:48:43
MENAFN13022024000117011021ID1107847945
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