جمال محمود يوقع على كشوفات الحسين إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- وقع المدرب الأردني جمال محمود، على كشوفات نادي الحسين إربد، للعمل مديرا فنيا لفريق الكرة خلفا للمدير الفني البرتغالي موتا الذي قدم استقالته أخيرا.

ووقع محمود عقده اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس نادي الحسين إربد عامر أبو عبيد.

وضم الجهاز الفني الجديد لنادي الحسين إربد عصام محمود مدربًا عامًا، وسلامة عيد مدربًا لحراس المرمى.

--(بترا)

خ خ / ف م

13/02/2024 16:48:43