Wednesday, 14 February 2024 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تجارة إربد ترسل الشحنة الرابعة ضمن حملة أغيثوا غزة

2/13/2024 2:32:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 13 شباط (بترا)- سلمت غرفة تجارة إربد الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الشحنة الغذائية الرابعة التي تم شراؤها من التبرعات النقدية التي قدمها تجار وأهالي إربد ، ضمن حملة "أغيثوا غزة".
وقال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه سيتم ارسال المزيد من متطلبات الأهل في غزة، انطلاقاً من الموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، ومن المسؤولية الاجتماعية والإنسانية والواجب الوطني والقومي تجاه الأشقاء في فلسطين.
يشار إلى أنه وخلال الفترة الماضية، أرسلت الغرفة 3 شاحنات عينية إلى الهيئة، لمساندة الأشقاء في غزة.
--(بترا)
ا ح/ ف م/ف ق
13/02/2024 16:45:35

MENAFN13022024000117011021ID1107847944

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث