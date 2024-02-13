تجارة إربد ترسل الشحنة الرابعة ضمن حملة أغيثوا غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 13 شباط (بترا)- سلمت غرفة تجارة إربد الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الشحنة الغذائية الرابعة التي تم شراؤها من التبرعات النقدية التي قدمها تجار وأهالي إربد ، ضمن حملة "أغيثوا غزة".

وقال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه سيتم ارسال المزيد من متطلبات الأهل في غزة، انطلاقاً من الموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، ومن المسؤولية الاجتماعية والإنسانية والواجب الوطني والقومي تجاه الأشقاء في فلسطين.

يشار إلى أنه وخلال الفترة الماضية، أرسلت الغرفة 3 شاحنات عينية إلى الهيئة، لمساندة الأشقاء في غزة.

--(بترا)

ا ح/ ف م/ف ق

13/02/2024 16:45:35