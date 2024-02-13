تجارة إربد ترسل الشحنة الرابعة ضمن حملة أغيثوا غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 13 شباط (بترا)- سلمت غرفة تجارة إربد الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الشحنة الغذائية الرابعة التي تم شراؤها من التبرعات النقدية التي قدمها تجار وأهالي إربد ، ضمن حملة "أغيثوا غزة".
وقال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه سيتم ارسال المزيد من متطلبات الأهل في غزة، انطلاقاً من الموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، ومن المسؤولية الاجتماعية والإنسانية والواجب الوطني والقومي تجاه الأشقاء في فلسطين.
يشار إلى أنه وخلال الفترة الماضية، أرسلت الغرفة 3 شاحنات عينية إلى الهيئة، لمساندة الأشقاء في غزة.
--(بترا)
ا ح/ ف م/ف ق
13/02/2024 16:45:35
MENAFN13022024000117011021ID1107847944
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