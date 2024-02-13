الأردن يشارك في اجتماعات مدراء الحج المسيحي بفرنسا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- شارك الأردن في الاجتماعات السنوية لمدراء الحج المسيحي في مدينة لورد جنوب فرنسا، بوصف الأردن هذا العام ضيف الشرف على اللقاء.
وشارك في الاجتماعات أكثر من 850 مديراً للحج من فرنسا ودول عديدة، في لقاءات بالمدينة التي تحتضن مزار سيدة لورد وهو من أهم مزارات الحج المسيحي.
وقال مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب الدكتور رفعت بدر، إنه جرى خلال الجلسة الافتتاحية، عرض فيلم عن السياحة الدينية في الأردن، والترحيب بالأردن البلد الضيف لهذا العام.
وأشار الأب رفعت متحدثا عن هيئة تنشيط السياحة والمركز، إلى أبرز المواقع السياحية الدينية، مبينا أن "الحاج" الذي يأتي إلى الأردن لا يزور فقط حجارة قديمة، بل يلتقي مع الإنسان الأردني، ويطّلع على الخبرة الروحية، وكذلك يلمس الاستقرار والسلام في الأردن الذي يؤهله لاستقبال الحجاج وتقديم كل عون ومساعدة لوجستية ورعوية.
وأشاد بالتعاون بين فاعليات السياحة الدينية في الاردن، بدءا من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وإدارة موقع المغطس والكنائس والإعلام، إذ يشكلون وحدة ترويجية وتسويقية للأردن.
وشكر إدارة مزار سيدة لورد على زيارة وفد منهم الشهر الماضي، بضيافة من هيئة تنشيط السياحة وبرئاسة الأب ميشال دوبان، رئيس مزار سيدة لورد، مشيرا إلى أنه تم الحديث عن الجمعية العمومية التي عقدتها مؤسسة مدراء الحج الفرنسية برئاسة المطران لوفير في شهر تشرين الثاني الماضي، وضم أكثر من 140 مديراً ورئيساً لدائرة الحج في معظم أبرشيات فرنسا.
وحول تأثير الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة على السياحة في الأردن، قال مدير المركز الكاثوليكي، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يقود حملة دبلوماسية للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، ولعدم توسيع دائرة الحرب.
وأضاف أن الأردن أرسل وما يزال مساعدات يومية إلى الأشقاء، وأن هناك تضامنا شعبيا أهالي غزة، إذ اقتصرت احتفالات عيد الميلاد لهذا العام على الشعائر الدينية.
وقال إن السياحة في الأردن تأثرت وتراجعت نسبياً عن السنوات الماضية، لكنها تستطيع أن تكمل سيرها، لأن الأردن بخير والاستقرار السياسي والاجتماعي يؤهله أن يستقبل الحجاج ويضمن سلامتهم في هذه الأوقات الصعبة على فلسطين.
وشاركت مسؤولة السياحة في السفارة الأردنية في باريس سامية انسطاس بالمؤتمر، ونظمت زاوية أردنية ووضعت عليها بروشورات وصور ومعلومات عن السياحة الدينية.
وبعد انتهاء الاجتماعات التقى الأب رفعت بدر، بالسفيرة الأردنية في باريس لينا الحديد، التي أثنت على المشاركة الأردنية البارزة هذا العام في مؤتمر الحج المسيحي السنوي في مدينة لورد.
وقالت إن عقد المؤتمر العام والجمعية العمومية للحج الفرنسي في الأردن نهاية العام الماضي، سيؤتي ثماره بمضاعفة أفواج الحجاج الفرنسيين القادمين لزيارة الأردن هذا العام وفي الأعوام المقبلة.
--(بترا)
م خ/ن ح/رق
13/02/2024 16:53:13
MENAFN13022024000117011021ID1107847943
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