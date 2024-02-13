الأردن يشارك في اجتماعات مدراء الحج المسيحي بفرنسا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- شارك الأردن في الاجتماعات السنوية لمدراء الحج المسيحي في مدينة لورد جنوب فرنسا، بوصف الأردن هذا العام ضيف الشرف على اللقاء.

وشارك في الاجتماعات أكثر من 850 مديراً للحج من فرنسا ودول عديدة، في لقاءات بالمدينة التي تحتضن مزار سيدة لورد وهو من أهم مزارات الحج المسيحي.

وقال مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب الدكتور رفعت بدر، إنه جرى خلال الجلسة الافتتاحية، عرض فيلم عن السياحة الدينية في الأردن، والترحيب بالأردن البلد الضيف لهذا العام.

وأشار الأب رفعت متحدثا عن هيئة تنشيط السياحة والمركز، إلى أبرز المواقع السياحية الدينية، مبينا أن "الحاج" الذي يأتي إلى الأردن لا يزور فقط حجارة قديمة، بل يلتقي مع الإنسان الأردني، ويطّلع على الخبرة الروحية، وكذلك يلمس الاستقرار والسلام في الأردن الذي يؤهله لاستقبال الحجاج وتقديم كل عون ومساعدة لوجستية ورعوية.

وأشاد بالتعاون بين فاعليات السياحة الدينية في الاردن، بدءا من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وإدارة موقع المغطس والكنائس والإعلام، إذ يشكلون وحدة ترويجية وتسويقية للأردن.

وشكر إدارة مزار سيدة لورد على زيارة وفد منهم الشهر الماضي، بضيافة من هيئة تنشيط السياحة وبرئاسة الأب ميشال دوبان، رئيس مزار سيدة لورد، مشيرا إلى أنه تم الحديث عن الجمعية العمومية التي عقدتها مؤسسة مدراء الحج الفرنسية برئاسة المطران لوفير في شهر تشرين الثاني الماضي، وضم أكثر من 140 مديراً ورئيساً لدائرة الحج في معظم أبرشيات فرنسا.

وحول تأثير الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة على السياحة في الأردن، قال مدير المركز الكاثوليكي، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يقود حملة دبلوماسية للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، ولعدم توسيع دائرة الحرب.

وأضاف أن الأردن أرسل وما يزال مساعدات يومية إلى الأشقاء، وأن هناك تضامنا شعبيا أهالي غزة، إذ اقتصرت احتفالات عيد الميلاد لهذا العام على الشعائر الدينية.

وقال إن السياحة في الأردن تأثرت وتراجعت نسبياً عن السنوات الماضية، لكنها تستطيع أن تكمل سيرها، لأن الأردن بخير والاستقرار السياسي والاجتماعي يؤهله أن يستقبل الحجاج ويضمن سلامتهم في هذه الأوقات الصعبة على فلسطين.

وشاركت مسؤولة السياحة في السفارة الأردنية في باريس سامية انسطاس بالمؤتمر، ونظمت زاوية أردنية ووضعت عليها بروشورات وصور ومعلومات عن السياحة الدينية.

وبعد انتهاء الاجتماعات التقى الأب رفعت بدر، بالسفيرة الأردنية في باريس لينا الحديد، التي أثنت على المشاركة الأردنية البارزة هذا العام في مؤتمر الحج المسيحي السنوي في مدينة لورد.

وقالت إن عقد المؤتمر العام والجمعية العمومية للحج الفرنسي في الأردن نهاية العام الماضي، سيؤتي ثماره بمضاعفة أفواج الحجاج الفرنسيين القادمين لزيارة الأردن هذا العام وفي الأعوام المقبلة.

--(بترا)

م خ/ن ح/رق

13/02/2024 16:53:13