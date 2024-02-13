تكريم الفائزين بمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- كرمت شركة هواوي أمس الإثنين، الطلبة الفائزين في النهائيات الإقليمية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2023-2024، بنسختها السابعة، والتي اختتمت فعالياتها في العاصمة البحرينية المنامة كانون الأول 2023.

وقال السفير الصيني لدى الأردن، تشن تشوان دونغ، "تلعب المبادرات العالمية مثل مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات دوراً حاسماً في معالجة محدودية المواهب في هذا المجال في مجتمعنا".

وأثنى على جهود شركة هواوي في تقديم الرعاية اللازمة للطلاب الموهوبين في الأردن وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لامتلاك مهارات فائقة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات المتقدمة.

وقال المدير العام لشركة هواوي الأردن، آدم تشانغ، "تتميز الأردن بقطاع قوي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتزخر بالمواهب الشابة التي تعتبر مصدر قوة، ولقد أتاحت المسابقة الفرصة لإبراز أعظم العقول والمواهب الأردنية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات".

من جهته قال الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، إن الوزارة تضع ضمن أولوياتها إكساب الطالب مهارات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لأنها تخدم العديد من الوظائف وتوفر الكثير من الحلول.

بدوره، قال مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس عبد القادر البطاينة، إن المسابقة تعتبر بمثابة منصة استثنائية لتعزيز الاهتمام بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى أن الوزارة تؤمن بضرورة رعاية المواهب الشابة التي سترتقي بمستقبل المملكة.

وقالت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، إن مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات هي أكثر من مجرد مسابقة؛ فهي منتدى نابض بالحياة، حيث يمكن للعقول الشابة التنافس والتعاون لتبادل الأفكار وتوسيع معرفتهم بتقنية المعلومات والاتصالات وصقل مهاراتهم العملية.

وأظهر طلاب الأردن أداء استثنائياً ومتميزاً في النهائيات الإقليمية للمسابقة، حيث حصل على الجائزة الثانية في محور الحوسبة السحابية الفريق المكون من سارة حمد، ونزار الدرادكة وأحمد أسعد (جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة)، أما الجائزة الثالثة (محور شبكات الاتصالات)، فقد حصل عليها الفريق المكون من محمد ابو صاع، وعمار شحادة، وياسمين السمير من جامعة البلقاء التطبيقية.

يذكر ان النسخة السابعة من المسابقة شهدت أعلى مستوى مشاركة منذ إطلاق المسابقة في عام 2017، حيث استقطبت ما يزيد على 27500 طالب من أكثر من 600 جامعة في 21 دولة من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام، وتأهل 22 فريقاً وطنياً إلى النهائيات الإقليمية، يضمون 66 طالباً و20 مدرساً من 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، شملت البحرين وباكستان والعراق والسعودية ولبنان والأردن وكازاخستان وقطر والكويت والإمارات وعمان، وشارك المتأهلون في التصفيات النهائية الإقليمية في مملكة البحرين كانون الأول 2023.

ويهدف برنامج المسابقة إلى سد فجوة المهارات الرقمية في المنطقة، من خلال رفد الطلاب بالمهارات التقنية والعملية في أحدث التقنيات مثل الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والسحابة، والأمن السيبراني، وغيرها، وتتيح للطلاب فرصة التعلم بشكل مباشر من خبراء هواوي حول أحدث تطورات تقنية المعلومات والاتصالات والتوجهات الدولية في هذا المجال، مع تدريب عملي لتنمية المهارات في المختبرات ومراكز البحث ومرافق التطوير الحديثة التابعة للشركة.

--(بترا)

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13/02/2024 16:43:09