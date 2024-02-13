الفوسفات تقدم دعما بقيمة 100 ألف دينار للاتحاد الأردني لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- أعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، تقديم دعم مالي بقيمة 100 ألف دينار للاتحاد الأردني لكرة القدم.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، إن هذا الدعم يأتي استجابة للتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى القطاعين الحكومي والخاص بتوفير الدعم للاتحاد الأردني لكرة القدم.

وأشار إلى أن هذا التبرع يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية للشركة، ومساهمة منها في دعم جهود الاتحاد للارتقاء بكرة القدم الأردنية، وتعزيز حضورها المحلي والعربي والعالمي في ضوء الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا 2023 وحل فيها وصيفا.

وأشاد الدكتور الذنيبات بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين في سعيه للنهوض بكرة القدم الأردنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مهنئا المنتخب الوطني على الإنجاز التاريخي الذي حققه للرياضة الأردنية وكرة القدم بشكل خاص.

وأكد الدكتور الذنيبات أهمية مساهمة القطاع الخاص الأردني في دعم الرياضة الأردنية، وتمكينها من المنافسة في المناسبات والبطولات الرياضية، بما يرفع اسم الأردن عاليا، ويعكس صور التكافل والتضامن للمؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.

--(بترا)

رش/رق

13/02/2024 16:33:38