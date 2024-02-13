وزيرة النقل تبحث مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13شباط (بترا)- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف، سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، ناقش الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة النقل بالوكالة المهندس أسامة الكرادشة، وممثل عن وزارة الخارجية، والفريق الفني من مديرية التخطيط الدراسات، آليات تقديم الدعم من قبل الاتحاد، للمساهمة في تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل للأعوام 2024-2028 وتم إقرارها أخيرا.

وأعربت التهتموني عن تقديرها لجهود الاتحاد الأوروبي في دعم وتحسين أنظمة النقل في المملكة، مؤكدة أهمية استمرارية التعاون في مجال تطوير قطاع النقل، والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة لدى الدول الأعضاء في الاتحاد.

من جهته، قال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي، إن اجتماع المنتدى الأردني الأوروبي للأعمال المنوي عقدها خلال حزيران المقبل، سيبحث تعزيز التجارة والاستثمار بين الأردن والاتحاد، وتسليط الضوء على قصص النجاح في القطاع، إضافة إلى فرص الاستثمار للشركات الأوروبية النشطة حاليًا في الأردن والمستثمرين الجدد.

وأشار إلى أن موضوعات المنتدى ستشمل الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والتكنولوجيا النظيفة، والاتصال الرقمي والنقل، وفرص التصدير للقطاع الصناعي الأردني، وذلك ضمن إطار المساهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، لجذب استثمارات بقيمة 30 مليار دينار بحلول عام 2033.

وبحسب البيان، سيكون دعم الاتحاد لخطة قطاع النقل بهدف تنفيذ الالتزام الخاص بتخفيض الكربون الناتج من قطاع النقل، عبر تقديم دعم فني لمشاريع الربط بين المدن لتزويد المستخدمين ببدائل تنقل متعددة بأسعار معقولة، وسهلة الوصول ومستدامة بيئاً، إضافة إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال تعزيز الإطار التنظيمي للنقل الحضري المستدام، والتنقل الإلكتروني، والنقل بالسكك الحديدية، وتحسين الوصول إلى تنبؤات الطقس الأكثر دقة.

--(بترا)

ن ش/م ف/رق

13/02/2024 16:26:33