وزيرة النقل تبحث مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي التعاون المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13شباط (بترا)- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف، سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل.
وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، ناقش الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة النقل بالوكالة المهندس أسامة الكرادشة، وممثل عن وزارة الخارجية، والفريق الفني من مديرية التخطيط الدراسات، آليات تقديم الدعم من قبل الاتحاد، للمساهمة في تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل للأعوام 2024-2028 وتم إقرارها أخيرا.
وأعربت التهتموني عن تقديرها لجهود الاتحاد الأوروبي في دعم وتحسين أنظمة النقل في المملكة، مؤكدة أهمية استمرارية التعاون في مجال تطوير قطاع النقل، والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة لدى الدول الأعضاء في الاتحاد.
من جهته، قال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي، إن اجتماع المنتدى الأردني الأوروبي للأعمال المنوي عقدها خلال حزيران المقبل، سيبحث تعزيز التجارة والاستثمار بين الأردن والاتحاد، وتسليط الضوء على قصص النجاح في القطاع، إضافة إلى فرص الاستثمار للشركات الأوروبية النشطة حاليًا في الأردن والمستثمرين الجدد.
وأشار إلى أن موضوعات المنتدى ستشمل الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والتكنولوجيا النظيفة، والاتصال الرقمي والنقل، وفرص التصدير للقطاع الصناعي الأردني، وذلك ضمن إطار المساهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، لجذب استثمارات بقيمة 30 مليار دينار بحلول عام 2033.
وبحسب البيان، سيكون دعم الاتحاد لخطة قطاع النقل بهدف تنفيذ الالتزام الخاص بتخفيض الكربون الناتج من قطاع النقل، عبر تقديم دعم فني لمشاريع الربط بين المدن لتزويد المستخدمين ببدائل تنقل متعددة بأسعار معقولة، وسهلة الوصول ومستدامة بيئاً، إضافة إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال تعزيز الإطار التنظيمي للنقل الحضري المستدام، والتنقل الإلكتروني، والنقل بالسكك الحديدية، وتحسين الوصول إلى تنبؤات الطقس الأكثر دقة.
--(بترا)
ن ش/م ف/رق
13/02/2024 16:26:33
MENAFN13022024000117011021ID1107847940
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