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تربية الجامعة تتصدر اليوم الثالث من أولمبية ألعاب القوى الثانية

2/13/2024 2:32:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- تصدرت مديرية لواء الجامعة، فعاليات اليوم الثالث من بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.
و أشاد مدير الرياضة المدرسية وأمين سر الاتحاد المدرسي، الدكتور مصلح البطوش، بالبطولة وقوة التنافس بين المشاركين بحيث أن كل يوم تتصدر مديرية مختلفة.
وجاء ترتيب الميداليات للفرق المشاركة كالتالي: تربية لواء أولا بـ 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية، ثم تربية إربد بـ 4 ذهبيات و4 فضيات و برونزيتين، والزرقاء الأولى بـ ذهبيتين و3 فضيات و3 برونزيات، وعمان بـ ذهبيتين و5 برونزيات، وماركا بذهبية وفضية و3 برونزيات، والرمثا بذهبية وبرونزية.
وحصلت جرش والمفرق والثقافة العسكرية على ميدالية ذهبية لكل منها، والزرقاء الثانية على 3 فضيات وبرونزية ، والقويسمة على فضيتين، وعجلون على فضية وبرونزية، والكورة وبني عبيد على فضية لكل منهما، والرصيفة على برونزيتين، والأغوار الشمالية ودير علا على ميدالية برونزية لكل منهما.
--(بترا)
ع س/ن ح
13/02/2024 16:24:32

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