تربية الجامعة تتصدر اليوم الثالث من أولمبية ألعاب القوى الثانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- تصدرت مديرية لواء الجامعة، فعاليات اليوم الثالث من بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.
و أشاد مدير الرياضة المدرسية وأمين سر الاتحاد المدرسي، الدكتور مصلح البطوش، بالبطولة وقوة التنافس بين المشاركين بحيث أن كل يوم تتصدر مديرية مختلفة.
وجاء ترتيب الميداليات للفرق المشاركة كالتالي: تربية لواء أولا بـ 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية، ثم تربية إربد بـ 4 ذهبيات و4 فضيات و برونزيتين، والزرقاء الأولى بـ ذهبيتين و3 فضيات و3 برونزيات، وعمان بـ ذهبيتين و5 برونزيات، وماركا بذهبية وفضية و3 برونزيات، والرمثا بذهبية وبرونزية.
وحصلت جرش والمفرق والثقافة العسكرية على ميدالية ذهبية لكل منها، والزرقاء الثانية على 3 فضيات وبرونزية ، والقويسمة على فضيتين، وعجلون على فضية وبرونزية، والكورة وبني عبيد على فضية لكل منهما، والرصيفة على برونزيتين، والأغوار الشمالية ودير علا على ميدالية برونزية لكل منهما.
--(بترا)
ع س/ن ح
13/02/2024 16:24:32
MENAFN13022024000117011021ID1107847939
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