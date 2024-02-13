صحة النيابية تبحث موضوع الرقابة على الأغذية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- بحثت لجنة الصحة والغذاء النيابية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، موضوع الرقابة على الأغذية.

وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد الخلايلة، إن سلامة غذاء الأردنيين خط أحمر، مؤكدًا ضرورة مُحاسبة كل من يُثبت تلاعبه بقوت المواطنين.

وأشار، خلال ترؤسه الاجتماع الذي حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبدالرحيم المعايعة، إلى الاتفاق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء على ضرورة تسديد المبالغ المُتراكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وشدد الخلايلة، بحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، على أن القانون غلظ العقوبات على كل من تُسول له نفسه المس بغذاء المواطن، مُشيدًا بكفاءة مؤسسات الرقابة المعنية بهذا المجال، فضلًا عن حرص التجار الأردنيين على استيراد السلع الآمنة.

وتساءل رئيس وأعضاء "الصحة النيابية" عن آلية عمل المؤسسة والمُختبرات ومستودعات التخزين وفحص المُنتجات بعد خروجها من المُستودعات وإجراءاتها للمراقبة على العذاء والدواء و السلع التي يعرضها الباعة المُتجولون، فضلًا عن استعدادات "الغذاء والدواء" للرقابة خلال شهر رمضان المُبارك.

من جهته، أشاد المعايعة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها "الغذاء والدواء" في الرقابة لمنع التلاعب بالأغذية والأدوية.

بدورهم، دعا النواب: سليمان أبو يحيى، وعلي الطراونة، ومحمد جرادات، ومحمد عكور، وريما العموش، وأسماء الرواحنة، وغازي البداوي إلى ضرورة تفعيل نظام تتبع للمُنتجات الغذائية، يضمن سلامتها من المصدر حتى وصولها إلى المُستهلك، بالإضافة إلى تتبع كُل المُنتجات والنقاط الحرجة للحفاظ على سلامة الغذاء.

من ناحيته، قال مهيدات، إن المؤسسة لها صلاحية مُطلقة في الرقابة على السلع، محلية أم مُستوردة، إذ تأخذ عينات للمواد المُستوردة من المعابر، حسب نظام الاستهداف بالتعاون مع دائرة الجمارك العامة.

وأوضح أن بعض السلع، كالأرز والزيوت والأجبان، تخضع لنظام استهداف بنسبة 100 بالمئة، حفاظًا على سلامة غذاء المواطنين، وأن العينات ترسل إلى المُختبرات لتأكيد مأمونيتها، وبُعيد خروج النتائج يتخذ القرار المُناسب، باستهلاكها أو إعادة تصديرها.

وحول الرقابة على المُنتج المحلي، قال مهيدات، إن المؤسسة تنفذ جولات يومية، بلغ عددها العام الماضي 94 ألف جولة، موضحًا أن المؤسسة لمست من خلال هذه الجولات تفعيل الرقابة الذاتية، إذ لم تتجاوز نسبة المُخالفات أكثر من 1 بالمئة.

وتابع مهيدات "أن أشباه الأجبان غير متوفرة في الأسواق الأردنية، وهي ممنوعة"، مُشيرًا إلى وجود تنسيق بين المؤسسات الحُكومية بخصوص المُخالفات.

يُشار إلى أن "أشباه الأجبان"، هي مُنتجات غذائية يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومُشتقاته، ويُضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية غير المُهدرجة والنشاء المُعدل وأملاح استحلاب ومنكهات غذائية أُخرى حتى تعطيها طعم المادة المُراد تصنيعها.

--(بترا)

م خ/ن ح/ف ق

13/02/2024 16:11:39