الحكمة توسع اتفاقيتها لتسجيل وتسويق مُسكّن الألم القابل للحقن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- أعلنت شركة الحكمة، عن عقد اتفاقية حصرية مع شركة AFT Pharmaceuticals، لتسجيل وتسويق عقار (Combogesic IV) في السعودية والأردن والعراق، الذي يُعد دواءً مسكناً للألم خالياً من المواد الأفيونية، ويُعطى عن طريق الوريد لعلاج أعراض الألم الحاد قصير المدى لدى البالغين وتخفيف الحمى، وهو عبارة عن تركيبة وريدية حاصلة على براءة اختراع تحتوي على محلول باراسيتامول 1000 ملغ + إيبوبروفين 300 ملغ.
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الخطوة تأتي في أعقاب توقيع اتفاقية مماثلة سابقاً مع شركة AFT Pharmaceuticals في السوق الأميركية، حيث تم الإعلان عن إطلاقه في السوق الأميركية بداية الشهر الحالي.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة الحكمة مازندروزة "تعد اتفاقيتنا مع شركة AFT Pharmaceuticals لتسجيل وتسويق عقار Combogesic IV؛ البديل المهم لعلاج الألم الحاد والحمى، إنجازاً آخر يصب نحو هدفنا المتمثل في توفير صحة أفضل في متناول اليد كل يوم، وبوصفنا شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا نواصل جهودنا الحثيثة لتعزيز منتجاتنا في المجالات العلاجية الضرورية والملحّة، من خلال التعاون مع أبرز الشركاء العالميين لتوسيع محفظتنا من الأدوية عالية الجودة للمرضى في المنطقة".
وتمنح الاتفاقية الجديدة شركة الحكمة الحقوق الحصرية لتسجيل وتسويق العقار في السعودية والأردن والعراق.
--(بترا)
ع د/رق
13/02/2024 16:03:03
MENAFN13022024000117011021ID1107847937
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