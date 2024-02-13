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الحكمة توسع اتفاقيتها لتسجيل وتسويق مُسكّن الألم القابل للحقن

2/13/2024 2:32:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- أعلنت شركة الحكمة، عن عقد اتفاقية حصرية مع شركة AFT Pharmaceuticals، لتسجيل وتسويق عقار (Combogesic IV) في السعودية والأردن والعراق، الذي يُعد دواءً مسكناً للألم خالياً من المواد الأفيونية، ويُعطى عن طريق الوريد لعلاج أعراض الألم الحاد قصير المدى لدى البالغين وتخفيف الحمى، وهو عبارة عن تركيبة وريدية حاصلة على براءة اختراع تحتوي على محلول باراسيتامول 1000 ملغ + إيبوبروفين 300 ملغ.
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الخطوة تأتي في أعقاب توقيع اتفاقية مماثلة سابقاً مع شركة AFT Pharmaceuticals في السوق الأميركية، حيث تم الإعلان عن إطلاقه في السوق الأميركية بداية الشهر الحالي.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة الحكمة مازندروزة "تعد اتفاقيتنا مع شركة AFT Pharmaceuticals لتسجيل وتسويق عقار Combogesic IV؛ البديل المهم لعلاج الألم الحاد والحمى، إنجازاً آخر يصب نحو هدفنا المتمثل في توفير صحة أفضل في متناول اليد كل يوم، وبوصفنا شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا نواصل جهودنا الحثيثة لتعزيز منتجاتنا في المجالات العلاجية الضرورية والملحّة، من خلال التعاون مع أبرز الشركاء العالميين لتوسيع محفظتنا من الأدوية عالية الجودة للمرضى في المنطقة".
وتمنح الاتفاقية الجديدة شركة الحكمة الحقوق الحصرية لتسجيل وتسويق العقار في السعودية والأردن والعراق.
--(بترا)
ع د/رق
13/02/2024 16:03:03

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