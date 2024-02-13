الخلايلة يرعى احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، الاحتفال الديني الذي أقامته الوزارة اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول.
وقال الخلايلة، إن معجزة الإسراء والمعراج، جاءت لتعزيز الثقة بالله عز وجل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم في وقت محنة شديدة، لافتا إلى أن الذكرى تعلمنا حسن الظن بالله تعالى والثقة بنصره وتمكينه، وأنّ الأمل يولد من رحم الصبر والألم.
وأكد، أن الإسراء والمعراج شكل بداية مرحلة جديدة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، نقلت الأمة الإسلامية من مرحلة الحزن والألم إلى واقع دولة قوامها التخطيط المحكم الدقيق وفق منهج يعتمد العلم المسلح بالايمان، والعمل المسلح بالثقة بالله.
وأشار إلى ارتباط معجزة الإسراء والمعراج بالمسجد الاقصى في عقيدة وإيمان المسلمين، ما يؤكد مكانة المسجد الأقصى في ضمير ووجدان المسلم، لافتاً الى أهمية دور الأردن في رعاية وحماية وصيانة الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني.
وأوضح قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، أن معجزة الإسراء والمعراج غايتها اكرام الله لنبيه وامتحانا للناس وإقرارا لمقام النبوة وميزان السنة، مبينا أن الإسراء والمعراج كان غيباً أخبر عنه الرسول الكريم، فهي ليست كباقي المعجزات لخصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأضاف، تزامن الذكرى مع ما يجري من عدوان غاشم على أهلنا في غزة وفلسطين، يؤكد أهمية اللجوء إلى الله العلي القدير لتفريج كربة الأمة هذه الايام، كما أفرجها عن نبيه بعد شدة.
وأشار مفتى عام المملكة الدكتور احمد الحسنات، إلى تشابه الظرف الذي تعيشه الأمة اليوم في ظل ما يعانيه الأهل في غزة من عدوان غاشم عليهم، مع ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الاسراء والمعراج، داعيا إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى والاخلاص له والرجاء برفع الغمة.
ولفت ألى أن رحلة الاسراء والمعراج تؤكد مكانة وأهمية المسجد الاقصى، وأن الصراع حوله هو صراع بين حق وباطل، مؤكدا أهمية دور الأردن في الدفاع عن المقدسات في القدس قرة عين الهاشميبن وجوهر قضيتهم.
وتضمن الاحتفال، عرض فيديو عن مكانة المسجد الاقصى في وجدان الهاشميين، كما قدمت فرقة وزارة الأوقاف، فقرة انشادية تغنت بالذكرى العظيمة.
وحضر الاحتفال، مفتي عام القوات المسلحة حسن المخاترة، ومفتي الأمن العام سامر الهواملة، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، والمدراء العامين، لدائرة الحج والعمرة مجدي البطوش، وصندوق الحج فؤاد كوري، وصندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، وتنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الاسلامي ، اسماعيل الخطبا، ومساعد الأمين العام لشؤون المديريات حاتم السحيمات.
--(بترا)
وهـ/ ف م/رق
13/02/2024 15:59:09
MENAFN13022024000117011021ID1107847936
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