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الخلايلة يرعى احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

2/13/2024 2:32:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، الاحتفال الديني الذي أقامته الوزارة اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول.
وقال الخلايلة، إن معجزة الإسراء والمعراج، جاءت لتعزيز الثقة بالله عز وجل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم في وقت محنة شديدة، لافتا إلى أن الذكرى تعلمنا حسن الظن بالله تعالى والثقة بنصره وتمكينه، وأنّ الأمل يولد من رحم الصبر والألم.
وأكد، أن الإسراء والمعراج شكل بداية مرحلة جديدة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، نقلت الأمة الإسلامية من مرحلة الحزن والألم إلى واقع دولة قوامها التخطيط المحكم الدقيق وفق منهج يعتمد العلم المسلح بالايمان، والعمل المسلح بالثقة بالله.
وأشار إلى ارتباط معجزة الإسراء والمعراج بالمسجد الاقصى في عقيدة وإيمان المسلمين، ما يؤكد مكانة المسجد الأقصى في ضمير ووجدان المسلم، لافتاً الى أهمية دور الأردن في رعاية وحماية وصيانة الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني.
وأوضح قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، أن معجزة الإسراء والمعراج غايتها اكرام الله لنبيه وامتحانا للناس وإقرارا لمقام النبوة وميزان السنة، مبينا أن الإسراء والمعراج كان غيباً أخبر عنه الرسول الكريم، فهي ليست كباقي المعجزات لخصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأضاف، تزامن الذكرى مع ما يجري من عدوان غاشم على أهلنا في غزة وفلسطين، يؤكد أهمية اللجوء إلى الله العلي القدير لتفريج كربة الأمة هذه الايام، كما أفرجها عن نبيه بعد شدة.
وأشار مفتى عام المملكة الدكتور احمد الحسنات، إلى تشابه الظرف الذي تعيشه الأمة اليوم في ظل ما يعانيه الأهل في غزة من عدوان غاشم عليهم، مع ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الاسراء والمعراج، داعيا إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى والاخلاص له والرجاء برفع الغمة.
ولفت ألى أن رحلة الاسراء والمعراج تؤكد مكانة وأهمية المسجد الاقصى، وأن الصراع حوله هو صراع بين حق وباطل، مؤكدا أهمية دور الأردن في الدفاع عن المقدسات في القدس قرة عين الهاشميبن وجوهر قضيتهم.
وتضمن الاحتفال، عرض فيديو عن مكانة المسجد الاقصى في وجدان الهاشميين، كما قدمت فرقة وزارة الأوقاف، فقرة انشادية تغنت بالذكرى العظيمة.
وحضر الاحتفال، مفتي عام القوات المسلحة حسن المخاترة، ومفتي الأمن العام سامر الهواملة، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، والمدراء العامين، لدائرة الحج والعمرة مجدي البطوش، وصندوق الحج فؤاد كوري، وصندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، وتنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الاسلامي ، اسماعيل الخطبا، ومساعد الأمين العام لشؤون المديريات حاتم السحيمات.
--(بترا)
وهـ/ ف م/رق
13/02/2024 15:59:09

MENAFN13022024000117011021ID1107847936

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