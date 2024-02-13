تجديد مذكرة التفاهم بين صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومؤسسة ولي العهد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- وقع مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، والمدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، اليوم الثلاثاء، على تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم من خلال إطار عمل مشترك لمأسسة عملية التواصل والتنسيق.

وسيتخلل المذكرة إطلاق مبادرة تهدف إلى التواصل المجتمعي بشكل مشترك للتعريف ببرامج ومشاريع المؤسستين لخدمة الفئات الشبابية المستهدفة.

وأكد طبلت أهمية مواصلة التعاون مع المؤسسة للبناء على ما تم انجازه خلال الفترة الماضية، سيما في مجال تعزيز روح المواطنة الفاعلة لدى الشباب الأردني، وتفعيل دورهم في الحياة العامة، مبيناً أن المؤسسة تعد شريكا حقيقيا لنا في احتضان الطاقات الشبابية، وتهيئة الظروف لتمكينهم واستثمار أفكارهم ودمجهم في المجتمع، وتوفير قنوات الاتصال مع الشباب لإيجاد روح المبادرة لديهم.

من جهتها، أكدت منكو أهمية الشراكة مع الصندوق، والتي تهدف إلى تحقيق التكامليّة في العمل مع المؤسسات الوطنيّة، بهدف تعميق الأثر التنموي على الشباب والشابات في المحافظات كافة.

وقالت "سيجري التنسيق للعمل المشترك من خلال مكاتب المؤسسة المنتشرة في المحافظات كافة لضمان شمول أكبر عدد ممكن من الشباب والشابات واستفادتهم من البرامج والمشاريع المقدمة من الجهتين، لتحقيق الأهداف التنموية والوطنية الرامية لتمكين الشباب وتعزيز أدوارهم القيادية، والاجتماعية والاقتصادية".

وبحسب المذكرة، سيجري التنسيق والتشبيك مع فريق مكاتب مؤسسة ولي العهد، ومنسقي مقرات هيئة شباب "كلنا الأردن" في جميع المحافظات، والتعاون في مجال ترشيح شباب وشابات للاستفادة من البرامج التي تنفذ من قبلهما كبرنامج "خُطى الحسين" ومبادرة "مصنع الأفكار" التابعين لمؤسسة ولي العهد، ومشروعي التعلم من خلال السفر ودعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات التابعين لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.

وتنص المذكرة على تعزيز الاستفادة من خدمات مختبر الألعاب المتنقل الخاص بالصندوق، لتعريف الشباب بصناعة الألعاب الإلكترونية، وعرض الفرص التطوعية والتدريبية لهيئة شباب "كلنا الأردن" على المنصة الوطنية للتطوع ومشاركة الشباب "نحنُ"، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، والإعلان عن الفرص النوعية التي توفرها المؤسستين على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لهما، واستضافة متدربين من مشروع "درب" ضمن مرحلة التدريب العملي في مكاتب المؤسسة في جميع محافظات المملكة.

--(بترا)

م ه/م ف/ف ق

13/02/2024 15:57:40