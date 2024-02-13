الغذاء الدواء تضبط مروجي منشطات جنسية مزورة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا) - ضبطت مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة، بالتعاون مع كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء، كمية كبيرة من المنشطات الجنسية المزورة والمهربة ومجهولة المصدر وغير المسجلة أصوليًا لدى المؤسسة.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان اليوم الثلاثاء، إن كمينا محكما أوقع بالقائمين على تسويق وترويج المنشطات إلكترونيًا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن المنشطات تحمل أسماء تجارية متنوعة وبتراكيز مختلفة وجميعها غير مسجلة أصوليا لدى المؤسسة وغير مجازة التداول وعليه فإنها غير آمنة للاستهلاك .

وأضاف، أنه تمت مصادرة المنشطات والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول والحيلولة دون وصولها للمواطنين، ومباشرة إجراءات تحويل الصفحة الإلكترونية المروجة للمنشطات إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية- إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، وتحويل أصحاب العلاقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشددا على استمرار هذه العمليات الرقابية النوعية واتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين.

ودعت المؤسسة إلى شراء الأدوية من الأماكن الموثوقة المخصصة لبيعها مثل الصيدليات والمستشفيات كونها تخضع لإشراف ورقابة دورية من قبل مفتشي المؤسسة، مهيبة بالمواطنين التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني ... وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000)

--(بترا)

ع د/ ف م/ف ق

13/02/2024 15:43:01