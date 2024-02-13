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السفير القطري: أرفع قبعتي لنشامى الأردن

2/13/2024 2:32:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا) صالح الخوالدة- أعرب السفير القطري في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني عن اعتزازه بأداء نشامى المنتخب الاردني المشرف والرجولي في نهائي بطولة كأس آسيا التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة والتي شرفها سمو الشيخ تميم بن حمد وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وقال السفير القطري خلال فعالية رياضية نظمتها السفارة القطرية في عمان اليوم الثلاثاء احتفالاً باليوم الرياضي لدولة قطر بحضور شخصيات أردنية وسفراء عرب وأجانب، "ارفع القبعة تحية لنشامى الأردن. مبروك لقطر ومبروك للنشامى وتحية للنشامى على الأداء المشرف والرجولي".
وأكد السفير القطري خلال الاحتفال عمق العلاقات القطرية الأردنية المتجسدة في كل المجالات ولا سيما المجال الرياضي، مشددا على أن هذه العلاقات لا يمكن لأي مغرض أن يمسها أو حتى يقترب منها.
وأشار إلى أن اليوم الرياضي لدولة قطر الذي يعد بادرة غير مسبوقه تنفرد بها قطر، يهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات.
وتضمن اليوم الرياضي الذي أقيمت فعالياته في الصالة الرياضية بالنادي الارثوذكسي مباراة لكرة القدم إلى جانب مباراة شد الحبل، وفعاليات رياضية ومنها كرة السلة والطاولة، وعرض بالتايكوندو. وفي نهاية الفعاليات، سلم السفير آل ثاني هدايا للاطفال المشاركين والحضور.
--(بترا)
ص خ/م ف/ اح
13/02/2024 15:21:57

MENAFN13022024000117011021ID1107847933

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