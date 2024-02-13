السفير القطري: أرفع قبعتي لنشامى الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا) صالح الخوالدة- أعرب السفير القطري في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني عن اعتزازه بأداء نشامى المنتخب الاردني المشرف والرجولي في نهائي بطولة كأس آسيا التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة والتي شرفها سمو الشيخ تميم بن حمد وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وقال السفير القطري خلال فعالية رياضية نظمتها السفارة القطرية في عمان اليوم الثلاثاء احتفالاً باليوم الرياضي لدولة قطر بحضور شخصيات أردنية وسفراء عرب وأجانب، "ارفع القبعة تحية لنشامى الأردن. مبروك لقطر ومبروك للنشامى وتحية للنشامى على الأداء المشرف والرجولي".
وأكد السفير القطري خلال الاحتفال عمق العلاقات القطرية الأردنية المتجسدة في كل المجالات ولا سيما المجال الرياضي، مشددا على أن هذه العلاقات لا يمكن لأي مغرض أن يمسها أو حتى يقترب منها.
وأشار إلى أن اليوم الرياضي لدولة قطر الذي يعد بادرة غير مسبوقه تنفرد بها قطر، يهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات.
وتضمن اليوم الرياضي الذي أقيمت فعالياته في الصالة الرياضية بالنادي الارثوذكسي مباراة لكرة القدم إلى جانب مباراة شد الحبل، وفعاليات رياضية ومنها كرة السلة والطاولة، وعرض بالتايكوندو. وفي نهاية الفعاليات، سلم السفير آل ثاني هدايا للاطفال المشاركين والحضور.
--(بترا)
ص خ/م ف/ اح
13/02/2024 15:21:57
MENAFN13022024000117011021ID1107847933
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.