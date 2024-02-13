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المنتخب الوطني للجمباز يشارك في بطولة كأس العالم

2/13/2024 2:32:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- توجهت بعثة المنتخب الوطني للجمباز، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك للمشاركة في الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم، وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس، حيث ستقام جولة القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 18 الشهر الحالي.
ويتكون وفد المنتخب الوطني من عادل عودة، رئيساً للوفد ومنير صقر (حكماً)، وبدور الرواشدة (معالجة)، والمدرب جورجن سيريكانيان، واللاعبان أحمد أبو السعود (حصان المقابض)، وسليم ناغوج (حصان القفز).
ويتطلع لاعبا المنتخب الوطني، أحمد أبو السعود وسليم ناغوج، إلى الصعود إلى منصة التتويج، وذلك لزيادة فرصتهما في التأهل إلى أولمبياد باريس المقبل، قبيل المشاركات في الجولات الثلاث المقبلة من بطولة كأس العالم، والتي ستقام في ألمانيا وأذربيجان وقطر.
--(بترا)
خ خ/رق
13/02/2024 15:08:52

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