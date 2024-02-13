السفير السعودي يقيم حفل وداع لمعتمري برنامج ضيوف خادم الحرمين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- أقام السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري في السفارة اليوم الثلاثاء، حفل وداع للمعتمرين الأردنيين المشاركين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعام الحالي.

ونقل السفير السديري تحيات خادم الحرمين الشريفين للضيوف، مؤكدا أن برنامج الاستضافة هو رسالة المملكة واهتمامها المتواصل بالعلماء والمؤثرين في العالم، مشيرا الى أن المملكة من خلال موقعها الريادي تشرفت بخدمة كل ما من شأنه رفعة الإسلام وعز المسلمين، ونصرة قضاياهم، وتوحيد كلمتهم، وتوحيد صفهم.

ونوّه بالمشروعات العملاقة التي تقوم بها حكومة المملكة كل عام لخدمة الحرمين الشريفين والتسهيل على الحجاج والمعتمرين ورعايتهم التي أضحت منارة خير يشهد بها القاصي والداني.

من جهتهم، أعرب المستضافون عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على قبولهم بالاستضافة ببرنامج العمرة، منوهين بما تقوم به المملكة وقيادتها من خدمة للحرمين الشريفين وللحجاج والمعتمرين، سائلين الله أن يديم على المملكة الأمن والاستقرار.

-- (بترا)

ص خ/م ف/ اح

13/02/2024 15:06:03