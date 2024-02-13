السفير السعودي يقيم حفل وداع لمعتمري برنامج ضيوف خادم الحرمين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- أقام السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري في السفارة اليوم الثلاثاء، حفل وداع للمعتمرين الأردنيين المشاركين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعام الحالي.
ونقل السفير السديري تحيات خادم الحرمين الشريفين للضيوف، مؤكدا أن برنامج الاستضافة هو رسالة المملكة واهتمامها المتواصل بالعلماء والمؤثرين في العالم، مشيرا الى أن المملكة من خلال موقعها الريادي تشرفت بخدمة كل ما من شأنه رفعة الإسلام وعز المسلمين، ونصرة قضاياهم، وتوحيد كلمتهم، وتوحيد صفهم.
ونوّه بالمشروعات العملاقة التي تقوم بها حكومة المملكة كل عام لخدمة الحرمين الشريفين والتسهيل على الحجاج والمعتمرين ورعايتهم التي أضحت منارة خير يشهد بها القاصي والداني.
من جهتهم، أعرب المستضافون عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على قبولهم بالاستضافة ببرنامج العمرة، منوهين بما تقوم به المملكة وقيادتها من خدمة للحرمين الشريفين وللحجاج والمعتمرين، سائلين الله أن يديم على المملكة الأمن والاستقرار.
-- (بترا)
ص خ/م ف/ اح
13/02/2024 15:06:03
MENAFN13022024000117011021ID1107847931
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