أوقاف الكورة تحتفي بذكرى الإسراء والمعراج

MENAFN - Jordan News Agency)

الكورة 13 شباط (بترا)- احتفت مديرية أوقاف لواء الكورة، اليوم الثلاثاء، في قاعة مدرسة السمط الإعدادية للبنين، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين.

وقال مدير أوقاف اللواء خالد بني ياسين، خلال الفعالية التي رعاها متصرف اللواء الدكتور باسم الخلايلة، إن الذكرى تمثل تأكيداً على حق المسلمين في القدس وفلسطين، ومكانة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عند رب العالمين.

وأشار إلى دور الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات في حمايتها من العبث والتعديات الهادفة إلى تغيير معالمها الإسلامية، داعياً إلى زرع معاني الإسراء والمعراج ومكانة المساجد في نفوس الأجيال كواجب شرعي.

من جهته، بين أستاذ الشريعة الدكتور حمزة بني عامر، إن الذكرى التي خلدها القرآن الكريم كإحدى معجزات النبوة، تجدد في أبناء الأمة العزم في إخلاصهم للدين الإسلامي الحنيف وجعله نبراساً يهدي إلى السبيل القويم.

وأشار إلى تجسيد الذكرى لمكانة القدس والأقصى الشريف كقبلة أولى للمسلمين، عرج منها رسول الإسلام إلى السموات، مؤكداً التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس والتي تمثل الحماية الشرعية لها.

-- (بترا)

أ غ /م ف/ف ق

13/02/2024 15:03:52