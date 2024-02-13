أوقاف الكورة تحتفي بذكرى الإسراء والمعراج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكورة 13 شباط (بترا)- احتفت مديرية أوقاف لواء الكورة، اليوم الثلاثاء، في قاعة مدرسة السمط الإعدادية للبنين، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين.
وقال مدير أوقاف اللواء خالد بني ياسين، خلال الفعالية التي رعاها متصرف اللواء الدكتور باسم الخلايلة، إن الذكرى تمثل تأكيداً على حق المسلمين في القدس وفلسطين، ومكانة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عند رب العالمين.
وأشار إلى دور الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات في حمايتها من العبث والتعديات الهادفة إلى تغيير معالمها الإسلامية، داعياً إلى زرع معاني الإسراء والمعراج ومكانة المساجد في نفوس الأجيال كواجب شرعي.
من جهته، بين أستاذ الشريعة الدكتور حمزة بني عامر، إن الذكرى التي خلدها القرآن الكريم كإحدى معجزات النبوة، تجدد في أبناء الأمة العزم في إخلاصهم للدين الإسلامي الحنيف وجعله نبراساً يهدي إلى السبيل القويم.
وأشار إلى تجسيد الذكرى لمكانة القدس والأقصى الشريف كقبلة أولى للمسلمين، عرج منها رسول الإسلام إلى السموات، مؤكداً التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس والتي تمثل الحماية الشرعية لها.
-- (بترا)
أ غ /م ف/ف ق
13/02/2024 15:03:52
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