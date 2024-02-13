إدارية النواب توصي بإيقاف عقود شراء الخدمات بشركة مياه اليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- أوصت اللجنة الإدارية النيابية، بضرورة إيقاف عقود شراء الخدمات، ومُراجعة العقود التي أبرمتها شركة مياه اليرموك، خلال الفترة السابقة، وتطبيق قرار مجلس الوزراء المُتضمن إنهاء الخدمات من تجاوز عمر الـ60 عامًا، أو أنهى 360 اشتراكًا.

وأكدت أهمية تعزيز الرقابة على أداء الموظفين وواقع الخدمات المُقدمة من قبلهم للمواطنين، ومُتابعة القضايا العالقة لدى الدائرة القانونية بالضبوطات والاعتداءات لإرسالها إلى القضاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب يزن الشديفات، بحثت خلاله الواقع الإداري والهيكل التنظيمي لـ"مياه اليرموك".

وقال الشديفات إن هذا الاجتماع جاء ضمن سلسلة اجتماعات بحثت الواقع الإداري للشركة، حيث قدمت عدة توصيات تعنى بواقعها الإداري وهيكلها التنظيمي، مشيرًا إلى الواقع المؤلم التي تعاني منه "مياه اليرموك"، وأهمها تأخر العطاءات وتدني شبكات المياه.

وتساءل، بحضور مدير عام الشركة محمد العمايرة، ومدراء الإدارات، عن نسبة خسائر "مياه اليرموك" في العديد من القضايا في المحاكم خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة عمل هيكل إداري للشركة بشكل يخدم واقع الخدمات التي تُقدمها.

بدورهم، أكد النواب، عيد النعيمات، ومحمد جرادات، ومحمد عكور، وذياب المساعيد، وغازي الذنيبات، وحابس الشبيب، وسليمان أبو يحيى، وأسماء الرواحنة، أهمية تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، وإيجاد حلول جذرية لمُشكلة ضخ المياه التي يُعاني منها المواطنين في المناطق التابعة لها.

من جانبه، أكد العمايرة ضرورة إعطاء الواقع الإداري أهمية خلال المرحلة المُقبلة، قائلًا: إن تركيز إدارته كان على آلية عمل المنح والقروض، إذ تم خلالها إرساء عطاءات كانت مُتعثرة، منها معني بالتزويد المائي والبُنية التحتية.

وأشار إلى صيف آمن بالتزود المائي، والدور الذي تقوم به الشركة في إعادة تعمير الآبار، وزيادة عددها، موضحا أن أعداد الآبار العاملة يبلغ 206، والمُغلقة 70، والمستأجرة 40، بينما جار العمل على زيادة عددها وصيانة البعض منها.

وقال العمايرة إن محطات الصرف الصحي بلغ عددها 14 محطة، وتعمل الشركة على صيانتها.

--(بترا)

م خ/ن ح/رق

13/02/2024 15:03:43