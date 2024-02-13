استثمار جديد في مجال التصنيع الغذائي بمدينة الحسن الصناعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- وقعت شركة المدن الصناعية ونقابة المهندسين الزراعيين اليوم الثلاثاء، اتفاقية استثمار جديد في مدينة الحسن الصناعية في مجال التصنيع الغذائي متخصص بتجهيز الأسماك وتقطيع وتجميد الخضار.
ووقع الاتفاقية مدير عام الشركة عمر جويعد، ورئيس مجلس إدارة شركة رواد الأردن المملوكة للنقابة المهندس علي أبو نقطة.
وقال جويعد إن هذا الاستثمار من ضمن قائمة الاستثمارات المستفيدة من مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية بناء على اتفاقية وقعتها الشركة مع وزراة الزراعة.
وأضاف، إن عدد الاستثمارات المستفيدة من هذا المشروع بلغ 9 وبتكلفة 4 ملايين دينار، ويتوقع أن توفر 200 فرصة عمل لأردنيين.
من جانبه، قال أبو نقطة إن توقيع الاتفاقية هو بداية خطوات عملية لإنشاء وتشغيل مشروع النقابة الاستثماري لتعزيز إيراداتها المالية، واستثمار الخبرات والكفاءات الفنية، والاستفادة من المشروع في تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين وتوفير فرص عمل دائمة وموسمية، وتوفير منتجات زراعية متنوعة تزيد وتعزز من الأمن الغذائي للأردن.
وأضاف، إنه جرى استئجار مبنى بمساحة 650 مترا مربعا لإنشاء مصنع تجهيز الأسماك وتجميد الخضار، مبينا أن شركة رواد الأردن للاستثمار الزراعي ستتولى تنفيذ وإدارة هذا المشروع بحجم استثمار إجمالي يبلغ 200 ألف دينار، لتمويل إنشاء المصنع ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية، وتتحمل وزارة الزراعة قيمة الأجرة لأول خمس سنوات بتكلفة تقريبية تبلغ 12 ألف دينار سنوياً.
يشار إلى أن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية جاء نظرا لأهمية الصناعات الزراعية في التنمية الاقتصادية ولدورها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتشجيع الطلب وزيادة القيمة المضافة للانتاج الزراعي وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع .
--(بترا)
م م / ن ح/اح
13/02/2024 15:03:03
MENAFN13022024000117011021ID1107847928
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