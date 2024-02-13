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استثمار جديد في مجال التصنيع الغذائي بمدينة الحسن الصناعية

2/13/2024 2:32:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- وقعت شركة المدن الصناعية ونقابة المهندسين الزراعيين اليوم الثلاثاء، اتفاقية استثمار جديد في مدينة الحسن الصناعية في مجال التصنيع الغذائي متخصص بتجهيز الأسماك وتقطيع وتجميد الخضار.
ووقع الاتفاقية مدير عام الشركة عمر جويعد، ورئيس مجلس إدارة شركة رواد الأردن المملوكة للنقابة المهندس علي أبو نقطة.
وقال جويعد إن هذا الاستثمار من ضمن قائمة الاستثمارات المستفيدة من مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية بناء على اتفاقية وقعتها الشركة مع وزراة الزراعة.
وأضاف، إن عدد الاستثمارات المستفيدة من هذا المشروع بلغ 9 وبتكلفة 4 ملايين دينار، ويتوقع أن توفر 200 فرصة عمل لأردنيين.
من جانبه، قال أبو نقطة إن توقيع الاتفاقية هو بداية خطوات عملية لإنشاء وتشغيل مشروع النقابة الاستثماري لتعزيز إيراداتها المالية، واستثمار الخبرات والكفاءات الفنية، والاستفادة من المشروع في تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين وتوفير فرص عمل دائمة وموسمية، وتوفير منتجات زراعية متنوعة تزيد وتعزز من الأمن الغذائي للأردن.
وأضاف، إنه جرى استئجار مبنى بمساحة 650 مترا مربعا لإنشاء مصنع تجهيز الأسماك وتجميد الخضار، مبينا أن شركة رواد الأردن للاستثمار الزراعي ستتولى تنفيذ وإدارة هذا المشروع بحجم استثمار إجمالي يبلغ 200 ألف دينار، لتمويل إنشاء المصنع ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية، وتتحمل وزارة الزراعة قيمة الأجرة لأول خمس سنوات بتكلفة تقريبية تبلغ 12 ألف دينار سنوياً.
يشار إلى أن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية جاء نظرا لأهمية الصناعات الزراعية في التنمية الاقتصادية ولدورها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتشجيع الطلب وزيادة القيمة المضافة للانتاج الزراعي وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع .
--(بترا)
م م / ن ح/اح
13/02/2024 15:03:03

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