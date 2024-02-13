الخارجية الفلسطينية تدين عزم الارجنتين نقل سفارتها إلى القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 13 شباط (بترا)- أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إعلان رئيس جمهورية الأرجنتين خافيير ميلي، عزمه نقل سفارة بلاده لدى دولة الاحتلال إلى القدس المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أن "هذا الإعلان يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 478، الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات". واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "الإعلان عن هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، الذي يرتكب فيه الاحتلال مجازر إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا وتهجيرا قسريا بحق الشعب الفلسطيني، يعكس إصرار الرئيس الارجنتيني على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ"، محذرة من "تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على الأصعدة كافة".

وكان رئيس الأرجنتين خافيير ميلي أعلن الأسبوع الماضي لدى وصوله إلى "إسرائيل"، عزم بلاده نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

--(بترا)

م ف

13/02/2024 14:58:56