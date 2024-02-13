الخارجية الفلسطينية تدين عزم الارجنتين نقل سفارتها إلى القدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 13 شباط (بترا)- أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إعلان رئيس جمهورية الأرجنتين خافيير ميلي، عزمه نقل سفارة بلاده لدى دولة الاحتلال إلى القدس المحتلة.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أن "هذا الإعلان يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 478، الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات". واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "الإعلان عن هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، الذي يرتكب فيه الاحتلال مجازر إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا وتهجيرا قسريا بحق الشعب الفلسطيني، يعكس إصرار الرئيس الارجنتيني على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ"، محذرة من "تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على الأصعدة كافة".
وكان رئيس الأرجنتين خافيير ميلي أعلن الأسبوع الماضي لدى وصوله إلى "إسرائيل"، عزم بلاده نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.
--(بترا)
م ف
13/02/2024 14:58:56
MENAFN13022024000117011021ID1107847927
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