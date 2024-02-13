Wednesday, 14 February 2024 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية الفلسطينية تدين عزم الارجنتين نقل سفارتها إلى القدس

2/13/2024 2:32:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 13 شباط (بترا)- أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إعلان رئيس جمهورية الأرجنتين خافيير ميلي، عزمه نقل سفارة بلاده لدى دولة الاحتلال إلى القدس المحتلة.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أن "هذا الإعلان يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 478، الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات". واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "الإعلان عن هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، الذي يرتكب فيه الاحتلال مجازر إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا وتهجيرا قسريا بحق الشعب الفلسطيني، يعكس إصرار الرئيس الارجنتيني على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ"، محذرة من "تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على الأصعدة كافة".
وكان رئيس الأرجنتين خافيير ميلي أعلن الأسبوع الماضي لدى وصوله إلى "إسرائيل"، عزم بلاده نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.
--(بترا)
م ف
13/02/2024 14:58:56

MENAFN13022024000117011021ID1107847927

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث