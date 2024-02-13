السفير الأذربيجاني ونائب رئيس جامعة آدا يزوران معهد الشرق الأوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- بحث رئيس مجلس أمناء معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية المهندس محمد العجلوني، خلال استقباله في مقر المعهد السفير الأذربيجاني في عمّان إيلدار سليموف، ونائب رئيس جامعة "آدا" الأذربيجانية الدكتور فريز إسماعيل زاده، سبل فتح آفاق جديدة من التعاون البناء، وإقامة برامج مشتركة، والاستفادة من خدمات المعهد.
وأكد العجلوني استعداد المعهد لتقديم جميع أشكال الدعم بما يخدم تعزيز التعاون بين الطرفين، انطلاقاً من اسراتيجيته الهادفة إلى تطوير شراكات دولية فاعلة وتصدير خبراتها إلى الجهات العربية والدولية.
وأشاد السفير سليموف والدكتور زاده خلال اللقاء بدور المعهد في توفير التدريب والتأهيل وإعداد دراسات استطلاعات الرأي العام.
وأعرب زاده عن رغبة جامعة "آدا" في التعاون مع المعهد في مختلف المجالات والاستفادة من خبراته في مجال التدريب السياسي والإعلام، مشيدا بمستوى تجهيزات المعهد التقنيات المتخصصة في مجالات الإعلام.
واطلع الوفد الضيف على مرافق المعهد وقاعاته التدريبية والاستديوهات، واستمع إلى شرح حول الجوانب التدريبية التي يقدمها المعهد في المجالات الإعلامية والسياسية.
--(بترا)
ص خ/م ف/اح
13/02/2024 14:23:17
MENAFN13022024000117011021ID1107847920
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