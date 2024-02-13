السفير الأذربيجاني ونائب رئيس جامعة آدا يزوران معهد الشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- بحث رئيس مجلس أمناء معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية المهندس محمد العجلوني، خلال استقباله في مقر المعهد السفير الأذربيجاني في عمّان إيلدار سليموف، ونائب رئيس جامعة "آدا" الأذربيجانية الدكتور فريز إسماعيل زاده، سبل فتح آفاق جديدة من التعاون البناء، وإقامة برامج مشتركة، والاستفادة من خدمات المعهد.

وأكد العجلوني استعداد المعهد لتقديم جميع أشكال الدعم بما يخدم تعزيز التعاون بين الطرفين، انطلاقاً من اسراتيجيته الهادفة إلى تطوير شراكات دولية فاعلة وتصدير خبراتها إلى الجهات العربية والدولية.

وأشاد السفير سليموف والدكتور زاده خلال اللقاء بدور المعهد في توفير التدريب والتأهيل وإعداد دراسات استطلاعات الرأي العام.

وأعرب زاده عن رغبة جامعة "آدا" في التعاون مع المعهد في مختلف المجالات والاستفادة من خبراته في مجال التدريب السياسي والإعلام، مشيدا بمستوى تجهيزات المعهد التقنيات المتخصصة في مجالات الإعلام.

واطلع الوفد الضيف على مرافق المعهد وقاعاته التدريبية والاستديوهات، واستمع إلى شرح حول الجوانب التدريبية التي يقدمها المعهد في المجالات الإعلامية والسياسية.

--(بترا)

ص خ/م ف/اح

13/02/2024 14:23:17