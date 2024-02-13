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وزير الأوقاف : موجودات صندوق الحج حتى نهاية العام الماضي 333 مليون دينار (بترا)

2/13/2024 2:32:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


13/02/2024 14:29:47

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