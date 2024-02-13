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الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع المنخفض الجوي

2/13/2024 2:32:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء، للتعامل مع امتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.
وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي.
ودعت الأمانة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180)، وأخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت على مناهل الصرف الصحي، تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
كما دعت إلى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وأهابت أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
--(بترا)
ع ع/م ف/ف ق
13/02/2024 14:15:11

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