المنتخب النسوي لكرة القدم يبدأ تدريباته في السعودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- بدأ المنتخب الوطني النسوي تدريباته الفنية والبدنية في السعودية، استعدادا لخوض منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات 2024، التي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط الحالي في مدينة جدة.
وكان المنتخب وصل إلى جدة، حيث يقيم معسكر تدريبي استعدادا للبطولة، تأهبا لخوض غمار المنافسات.
وأجرى المنتخب تمرينا مسائيا على ملعب الجوهرة التدريبي، وبحضور جميع اللاعبات: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين حربي، لانا فراس، هيا خليل، العنود غازي، آية المجالي، رند أبو حسين، عليا نائل، نور زوقش، نور المشايخ، إيناس الجماعين، ياسمين الأجرب، زينة حازم، رزان الزاغة، بانة البيطار، ميساء جبارة، روزبهان فريج، مي سويلم، تالا البرغوثي، لينا الصاحب، لين البطوش، بانتظار التحاق المحترفة سارة أبو صباح.
ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره السعودي عند الثامنة مساء الاثنين المقبل، فيما يلتقي منتخب غوام عند الخامسة مساء الأربعاء 21 الشهر الحالي، قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء لبنان عند الخامسة مساء الجمعة 23، على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني للدور نصف النهائي.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف ق
13/02/2024 13:58:42
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