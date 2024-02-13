المنتخب النسوي لكرة القدم يبدأ تدريباته في السعودية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- بدأ المنتخب الوطني النسوي تدريباته الفنية والبدنية في السعودية، استعدادا لخوض منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات 2024، التي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط الحالي في مدينة جدة.

وكان المنتخب وصل إلى جدة، حيث يقيم معسكر تدريبي استعدادا للبطولة، تأهبا لخوض غمار المنافسات.

وأجرى المنتخب تمرينا مسائيا على ملعب الجوهرة التدريبي، وبحضور جميع اللاعبات: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين حربي، لانا فراس، هيا خليل، العنود غازي، آية المجالي، رند أبو حسين، عليا نائل، نور زوقش، نور المشايخ، إيناس الجماعين، ياسمين الأجرب، زينة حازم، رزان الزاغة، بانة البيطار، ميساء جبارة، روزبهان فريج، مي سويلم، تالا البرغوثي، لينا الصاحب، لين البطوش، بانتظار التحاق المحترفة سارة أبو صباح.

ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره السعودي عند الثامنة مساء الاثنين المقبل، فيما يلتقي منتخب غوام عند الخامسة مساء الأربعاء 21 الشهر الحالي، قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء لبنان عند الخامسة مساء الجمعة 23، على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني للدور نصف النهائي.

--(بترا)

خ خ/م ف/ف ق

13/02/2024 13:58:42