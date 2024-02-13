الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع الحالة الجوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13شباط(بترا)- أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ في غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة أعتبارًا من يوم غد الأربعاء للتعامل مع الحالة عدم الجوية التي تؤثر على المملكة ويرافقها هطولات مطرية غزيرة مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بناءً على التحذيرات والنشرات والتوقعات الجوية من قبل دائرة الأرصاد الجوية للحالة الجوية ".

وأكد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتوزيع الفرق والآليات حسب خطة الطوارئ في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية في المملكة.

وأهاب العدوان بالمواطنين على ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول وقنوات التصريف وأماكن تجمع مياه الأمطار للحفاظ على سلامتهم وفي حال أي طارئ بخصوص الحالة الجوية عدم التردد بالاتصال مع غرفة الطوارىء الرئيسية في الوزارة على أرقام الهواتف :.

( 4641393 06 مقسم، أو 4622372 06 مباشر، و فاكس رقم 4652269 06 )، و عن طريق منصة تواصل ( ) للإبلاغ و إرسال الصور والفيديوهات عن أي حالة طارئة ناتجة عن الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

--(بترا)

ن ع/ف ق

13/02/2024 13:43:20