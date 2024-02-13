تنظيم الاتصالات تشارك بمبادرة اليوم العالمي للشجرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- شاركت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مبادرة لزراعة الأشجار في محمية دبين.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، جاءت المشاركة بالتنسيق مع الجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة لإحياء يوم الشجرة العالمي، الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة رقعة المساحات الخضراء في الأردن، لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على التنوع الحيوي واستدامته في المحميات.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، إن الهيئة وعبر المشاركة في مجموعة من مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية في المملكة تطمح إلى تجذير الدور المجتمعي وتعزيز روح التعاون والمبادرة لدى موظفي الهيئة، الأمر الذي يساهم في تحقيق الانسجام بين رسالة الهيئة وأهدافها المتعلقة بالحفاظ على البيئة وسلامة وصحة الإنسان والأهداف الوطنية بالإضافة إلى أثرها في دعم النمو الزراعي، لا سيما واقتصاده وتحقيق الأمن الغذائي.

--(بترا)

غ ح/ أ أ/ف ق

13/02/2024 13:36:09