تنظيم الاتصالات تشارك بمبادرة اليوم العالمي للشجرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- شاركت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مبادرة لزراعة الأشجار في محمية دبين.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، جاءت المشاركة بالتنسيق مع الجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة لإحياء يوم الشجرة العالمي، الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة رقعة المساحات الخضراء في الأردن، لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على التنوع الحيوي واستدامته في المحميات.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، إن الهيئة وعبر المشاركة في مجموعة من مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية في المملكة تطمح إلى تجذير الدور المجتمعي وتعزيز روح التعاون والمبادرة لدى موظفي الهيئة، الأمر الذي يساهم في تحقيق الانسجام بين رسالة الهيئة وأهدافها المتعلقة بالحفاظ على البيئة وسلامة وصحة الإنسان والأهداف الوطنية بالإضافة إلى أثرها في دعم النمو الزراعي، لا سيما واقتصاده وتحقيق الأمن الغذائي.
--(بترا)
غ ح/ أ أ/ف ق
13/02/2024 13:36:09
MENAFN13022024000117011021ID1107847911
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