الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 13 شباط (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 22 فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم طفل وأشقاء وأسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة جنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، الخليل، بيت لحم، سلفيت، والقدس.

وقالت هيئة الأسرى الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن حملات الاعتقال عكست مستوى عال من التوحش، والاعتداءات والانتهاكات والجرائم الممنهجة، رافقها عمليات الضرب المبرح، والتّحقيق الميداني مع العشرات من الفلسطينيين، واستخدام الفلسطينيين كرهائن.

ويضاف إلى هذه الانتهاكات عمليات الإعدام الميداني التي نفذت بحق الفلسطينيين خلال حملات الاعتقال، منهم أشقاء لمعتقلين استشهدوا لحظة اعتقال أشقاء لهم، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الوحشية، وعمليات التّخريب الواسعة التي طالت المنازل، ومصادرة مقتنيات وسيارات وأموال ومصاغ ذهب وأجهزة إلكترونية.

--(بترا)

م . ف/أ م

13/02/2024 13:32:17