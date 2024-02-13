الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 13 شباط (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 22 فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم طفل وأشقاء وأسرى سابقون.
وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة جنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، الخليل، بيت لحم، سلفيت، والقدس.
وقالت هيئة الأسرى الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن حملات الاعتقال عكست مستوى عال من التوحش، والاعتداءات والانتهاكات والجرائم الممنهجة، رافقها عمليات الضرب المبرح، والتّحقيق الميداني مع العشرات من الفلسطينيين، واستخدام الفلسطينيين كرهائن.
ويضاف إلى هذه الانتهاكات عمليات الإعدام الميداني التي نفذت بحق الفلسطينيين خلال حملات الاعتقال، منهم أشقاء لمعتقلين استشهدوا لحظة اعتقال أشقاء لهم، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الوحشية، وعمليات التّخريب الواسعة التي طالت المنازل، ومصادرة مقتنيات وسيارات وأموال ومصاغ ذهب وأجهزة إلكترونية.
--(بترا)
م . ف/أ م
13/02/2024 13:32:17
MENAFN13022024000117011021ID1107847910
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