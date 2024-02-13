الاحتلال يهدم منزلين وجدارا استناديا غرب بيت لحم ويقصف منزلا في جنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 13 شباط (بترا) - هدمت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، منزلين وجدارا استناديا في قرية الولجة شمال غرب مدينة بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج في بيان، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات وآليات اقتحمت الولجة وهدمت الطابق الثاني لمنزل أحد المواطنين ومنزلًا موجودًا في الطابق الثالث في بناية أخرى، وجدارا استناديا في منطقة عين جوزية.
وأضاف أن جرافات الاحتلال جرفت أراضي ودمرت مزروعات خلال محاولتها الوصول إلى منطقة الهدم.
يشار إلى أن منطقة عيد جوزية، تتعرض منذ سنوات لهجمة استعمارية، تتمثل بهدم العشرات من المنازل، وهدم جدار استنادي وتجريف أراضٍ وإخطارات بوقف البناء والهدم.
كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلًا في قرية صير جَنُوب جنين.
وأفاد مجلس قروي صير في بيان، بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلًا في القرية واستهدفته بقذائف "الأنيرجا"، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وتدميره، وطالبت شابا موجودًا داخله بتسليم نفسه قبل عملية القصف.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
13/02/2024 13:18:08
MENAFN13022024000117011021ID1107847909
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.