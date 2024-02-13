الاحتلال يهدم منزلين وجدارا استناديا غرب بيت لحم ويقصف منزلا في جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 13 شباط (بترا) - هدمت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، منزلين وجدارا استناديا في قرية الولجة شمال غرب مدينة بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج في بيان، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات وآليات اقتحمت الولجة وهدمت الطابق الثاني لمنزل أحد المواطنين ومنزلًا موجودًا في الطابق الثالث في بناية أخرى، وجدارا استناديا في منطقة عين جوزية.

وأضاف أن جرافات الاحتلال جرفت أراضي ودمرت مزروعات خلال محاولتها الوصول إلى منطقة الهدم.

يشار إلى أن منطقة عيد جوزية، تتعرض منذ سنوات لهجمة استعمارية، تتمثل بهدم العشرات من المنازل، وهدم جدار استنادي وتجريف أراضٍ وإخطارات بوقف البناء والهدم.

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلًا في قرية صير جَنُوب جنين.

وأفاد مجلس قروي صير في بيان، بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلًا في القرية واستهدفته بقذائف "الأنيرجا"، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وتدميره، وطالبت شابا موجودًا داخله بتسليم نفسه قبل عملية القصف.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

13/02/2024 13:18:08