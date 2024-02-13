العراق: 18 إصابة بسقوط لعبة بمدينة ملاهي بالكوت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا) - أصيب 18 شخصا أغلبهم من الأطفال بجروح نتيجة سقوط إحدى الألعاب في مدينة ملاهي بمدينة الكوت جنوب العاصمة العراقية بغداد.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال مدير عام دائرة صحة واسط جبار الياسري، إن "إحدى الألعاب بمدينة ألعاب الأحلام بمنطقة الفلاحية وسط مدينة الكوت سقطت ما أدى إلى إصابة 15 طفلا وثلاثة أشخاص"، مشيرا إلى دخول اثنين من المصابين إلى غرفة العناية المركزة، نافيا حصول وفيات في الحادث.
وأكد مصدر أنه "تم اعتقال الشخص المسـؤول عن المدينة الترفيهية التي سقطت فيها "لعبة الدوامة" وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث".
كما أمر المحافظ محمد جميل المياحي بغلق مدينة ألعاب الأحلام وتشكيل لجنة مختصة في الحوادث.
-- (بترا)
رصد/ر س/أ أ/ب ط
13/02/2024 13:15:38
MENAFN13022024000117011021ID1107847908
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