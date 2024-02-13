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العراق: 18 إصابة بسقوط لعبة بمدينة ملاهي بالكوت

2/13/2024 2:32:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا) - أصيب 18 شخصا أغلبهم من الأطفال بجروح نتيجة سقوط إحدى الألعاب في مدينة ملاهي بمدينة الكوت جنوب العاصمة العراقية بغداد.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال مدير عام دائرة صحة واسط جبار الياسري، إن "إحدى الألعاب بمدينة ألعاب الأحلام بمنطقة الفلاحية وسط مدينة الكوت سقطت ما أدى إلى إصابة 15 طفلا وثلاثة أشخاص"، مشيرا إلى دخول اثنين من المصابين إلى غرفة العناية المركزة، نافيا حصول وفيات في الحادث.
وأكد مصدر أنه "تم اعتقال الشخص المسـؤول عن المدينة الترفيهية التي سقطت فيها "لعبة الدوامة" وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث".
كما أمر المحافظ محمد جميل المياحي بغلق مدينة ألعاب الأحلام وتشكيل لجنة مختصة في الحوادث.
-- (بترا)
رصد/ر س/أ أ/ب ط
13/02/2024 13:15:38

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