الرئيس الكوبي: الهجمات الإسرائيلية على رفح فظيعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا)- وصف رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل، اليوم الثلاثاء، الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بـ"الفظيعة".
وقال الرئيس كانيل عبر صفحته على منصة "اكس": إن "إسرائيل ارتكبت الإبادة الجماعية، وهاجمت بوحشية المكان الذي لجأ إليه أكثر من مليون فلسطيني".
وأضاف، "ندين بأشد العبارات ما يحدث في غزة".
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في مدينة رفح جنوبي القطاع، أدت إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة عشرات الفلسطينيين غالبيتهم أطفال ونساء.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة المجازر الإسرائيلية المتواصلة إلى 28473 شهيدا، و68146 مصابا.
-- (بترا)
رصد/م ح/أ أ/ب ط
13/02/2024 13:13:25
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