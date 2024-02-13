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الرئيس الكوبي: الهجمات الإسرائيلية على رفح فظيعة

2/13/2024 2:32:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- وصف رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل، اليوم الثلاثاء، الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بـ"الفظيعة".
وقال الرئيس كانيل عبر صفحته على منصة "اكس": إن "إسرائيل ارتكبت الإبادة الجماعية، وهاجمت بوحشية المكان الذي لجأ إليه أكثر من مليون فلسطيني".
وأضاف، "ندين بأشد العبارات ما يحدث في غزة".
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في مدينة رفح جنوبي القطاع، أدت إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة عشرات الفلسطينيين غالبيتهم أطفال ونساء.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة المجازر الإسرائيلية المتواصلة إلى 28473 شهيدا، و68146 مصابا.
-- (بترا)
رصد/م ح/أ أ/ب ط
13/02/2024 13:13:25

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