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افتتاح قاعات جديدة بمجلس النواب بمناسبة اليويبل الفضي

2/13/2024 2:32:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا) - افتتح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بحضور أعضاء المكتب الدائم وعدد من النواب قاعات اليوبيل الفضي، بمناسبة احتفالات المملكة بمرور 25 عاماً على تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وهي قاعات مزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات.
وقال أمين عام مجلس النواب عواد الغويري، إن القاعات مزودة بتقنيات حديثة لتسهيل عمل اللجان والكتل النيابية، مضيفا أنها تأتي في إطار التحديث والتطوير الذي تجريه الأمانة العامة على المستويات الإدارية والفنية.
وأوضح أنه تم استحداث قاعات جديدة، وتأهيل أخرى وإعادة تجهيزها.
-- (بترا)
م خ/أ م/ب ط
13/02/2024 13:11:39

MENAFN13022024000117011021ID1107847906

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