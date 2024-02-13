افتتاح قاعات جديدة بمجلس النواب بمناسبة اليويبل الفضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا) - افتتح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بحضور أعضاء المكتب الدائم وعدد من النواب قاعات اليوبيل الفضي، بمناسبة احتفالات المملكة بمرور 25 عاماً على تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وهي قاعات مزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات.
وقال أمين عام مجلس النواب عواد الغويري، إن القاعات مزودة بتقنيات حديثة لتسهيل عمل اللجان والكتل النيابية، مضيفا أنها تأتي في إطار التحديث والتطوير الذي تجريه الأمانة العامة على المستويات الإدارية والفنية.
وأوضح أنه تم استحداث قاعات جديدة، وتأهيل أخرى وإعادة تجهيزها.
-- (بترا)
م خ/أ م/ب ط
13/02/2024 13:11:39
MENAFN13022024000117011021ID1107847906
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.