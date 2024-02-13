النفط يرتفع عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا) - ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط لتعطل الإمدادات، ولكن عدم اليقين بشأن وتيرة التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الأميركية وتأثير ذلك على طلب الوقود، حد من المكاسب.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.1 بالمئة، لتصل إلى 82.07 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 10 سنتات، أو 0.1 بالمئة، ليصل إلى 77.02 دولار للبرميل.
ومن المتوقع صدور بيانات التضخم الأميركية اليوم، في حين من المقرر صدور بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، غدًا الأربعاء.
-- (بترا)
رصد/رس/أ م/ب ط
13/02/2024 13:05:05
MENAFN13022024000117011021ID1107847905
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