النفط يرتفع عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا) - ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط لتعطل الإمدادات، ولكن عدم اليقين بشأن وتيرة التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الأميركية وتأثير ذلك على طلب الوقود، حد من المكاسب.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.1 بالمئة، لتصل إلى 82.07 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 10 سنتات، أو 0.1 بالمئة، ليصل إلى 77.02 دولار للبرميل.

ومن المتوقع صدور بيانات التضخم الأميركية اليوم، في حين من المقرر صدور بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، غدًا الأربعاء.

-- (بترا)

رصد/رس/أ م/ب ط

13/02/2024 13:05:05