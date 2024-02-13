دعوة الصناعيين للاستفادة من الجولة الثانية لصندوق دعم الصناعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا) - دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، الشركات الصناعية للاستفادة من الجولة الثانية من برامج صندوق دعم الصناعة، التي ستطلق خلال فترة قريبة.

واشار خلال لقاء نظمته غرفة صناعة عمان بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين للمنشآت الصناعية المستفيدة من الجولة الأولى لبرنامج الحوافز المبني على المخرجات، الى أن صندوق دعم الصناعة ببرامجه الأربعة، جاء كبديل عن برنامج دعم الصادرات الذي تم ايقافه.

وبحسب بيان لصناعة عمان، اليوم الثلاثاء، أكد الجغبير أن الصندوق يعتبر أكثر شمولا من البرامج السابقة، كونه يقدم الدعم للشركات الصناعية على شكل منح وليس قروض، معربا عن أمله أن يساهم الصندوق في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الأردنية ما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة.

من جهته، أوضح نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، أن اللقاء جاء لتوضيح إجراءات المشتريات وآليات المتابعة والتنفيذ لخطط تطوير المنشآت، والاستماع لملاحظات المنشآت والإجابة عن استفساراتهم من خلال مدراء المشاريع لدى وحدة إدارة برامج الصندوق ولدى وكالة التحقق الفني التي قامت الوزارة بتعيينها للتقييم ومتابعة التنفيذ للبرنامج.

وقال القصراوي إن اللقاء سيتبعه لقاءات أخرى مع الشركات المستفيدة من الجولة الاولى من الصندوق، لمساعدتها على تنفيذ متطلبات الحصول على الدعم.

بدوره، بين مدير صندوق تطوير ودعم الصناعة المهندس رامي حماد، أنه تم رصد 30 مليون دينار سنويا كموازنة للصندوق، وتشمل جميع القطاعات التحويلية بالمملكة بغض النظر عن المنطقة وحجم المنشأة.

ولفت حماد الى أن الصندوق يشمل 4 برامج للدعم فيما تم وضع سقف للاستفادة منه، وانشاء منصة لاستقبال طلبات الدعم والاستفادة من برامج الصندوق.

وأضاف، أن برنامج الحوافز المبني على المخرجات سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة، من بينها زيادة المبيعات والانتاج والصادرات والتشغيل للأردنيين وكذلك تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة وادارة النفايات.

-- (بترا)

س ص/أ أ/ب ط

13/02/2024 13:01:11