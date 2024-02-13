ليدرز الدولية ومؤسسة ولي العهد توقعان اتفاقية تعاون لدعم مشروع سيرا في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا) - وقعت مؤسسة ليدرز الدولية للتنمية الاقتصادية ومؤسسة ولي العهد، اتفاقية تعاون لدعم مشروع شبكة المسؤولية الريادية للشركات "سيرا" والممول من سفارة مملكة هولندا في الأردن.

وتعكس الاتفاقية التزام المؤسستين بتعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم سلاسل التوريد المحلية في المملكة، حيث وقع الاتفاقية عن ليدرز الدولية مديرها العام حمزة الشمايلة، وعن مؤسسة ولي العهد المدير التنفيذي الدكتورة تمام منكو.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم مشروع "سيرا" الذي يستمر لمدة 4 سنوات، ويركز على تحفيز الشركات الأردنية الكبرى لتحويل مشترياتها للسلع الوسيطة من السوق العالمي إلى السوق المحلي، ولتحقيق ذلك، سيعمل المشروع على تعزيز المسؤولية الريادية للشركات الكبرى وجذبها للعمل مع الموردين الأردنيين الأصغر حجماً.

في الوقت ذاته، سيسهم المشروع ببناء القدرات البشرية والفنية والمالية اللازمة لأصحاب الشركات المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، لكي تمكنهم من الاستجابة لاحتياجات الصناعة الأردنية والعالمية على حد سواء.

ومن خلال هذه الشراكة تتطلع مؤسسة ولي العهد إلى دعم المشروع من خلال مساهمتها في توسيع نطاق الفائدة لأكبر عدد من المستفيدين المتمثلين بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة منكو، عن سعادتها بهذا التعاون الاستراتيجي، وقالت "نهدف من خلال هذه الشراكة إلى المساهمة في تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعيّة خاصّة تلك المتعلّقة بالشركات الصغيرة والمتوسّطة".

وأضافت "نؤمن في المؤسسة بشراكات العمل، ونعمل دائماً على تعزيزها مع مختلف الجهات، ونؤمن بأن التكامليّة في العمل بين المؤسسات، تنعكس بشكل إيجابي كبير على الشباب والشابات وباقي فئات المجتمع".

وأشار الشمايلة، إلى رؤيته الإيجابية إزاء التعاون الحالي مع مؤسسة ولي العهد، قائلا "يُعَدّ هذا التعاون محطة هامة نحو تعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لمشروع "سيرا"، ومن خلال الجهود المشتركة، نطمح إلى أن يكون هذا التعاون محركًا للتغيير الإيجابي على مستوى الشركات الأردنية المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "أن هذا التعاون سيسهم في حل العديد من التحديات، كالوصول للتمويل وتنمية القدرات والمؤهلات، وعلى نطاق أوسع، تعزيز التنمية المستدامة للشركات المستهدفة". وتوقع أن يسهم مشروع "سيرا" في تعزيز روابط الشركات المحلية، ما يمكنها من الاندماج بفعالية في سلاسل التوريد الدولية وتطوير منتجات متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية بطرق مبتكرة.

وقال إن هذه الاتفاقية تعكس التفاؤل المشترك والالتزام القوي بتحقيق تأثير إيجابي، من خلال التعاون بين المؤسستين في دعم "سيرا"، ومن خلال هذه الشراكة الفعّالة بين الطرفين، نتوقع رؤية مستقبل واعد حيث تزدهر الشركات المحلية وتؤدي دوراً بارزاً في الساحة الدولية، معززةً بذلك التوازن والاستدامة في قطاع الأعمال.

-- (بترا)

و ر/أ م/ب ط

13/02/2024 12:48:19