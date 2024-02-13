ليدرز الدولية ومؤسسة ولي العهد توقعان اتفاقية تعاون لدعم مشروع سيرا في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا) - وقعت مؤسسة ليدرز الدولية للتنمية الاقتصادية ومؤسسة ولي العهد، اتفاقية تعاون لدعم مشروع شبكة المسؤولية الريادية للشركات "سيرا" والممول من سفارة مملكة هولندا في الأردن.
وتعكس الاتفاقية التزام المؤسستين بتعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم سلاسل التوريد المحلية في المملكة، حيث وقع الاتفاقية عن ليدرز الدولية مديرها العام حمزة الشمايلة، وعن مؤسسة ولي العهد المدير التنفيذي الدكتورة تمام منكو.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم مشروع "سيرا" الذي يستمر لمدة 4 سنوات، ويركز على تحفيز الشركات الأردنية الكبرى لتحويل مشترياتها للسلع الوسيطة من السوق العالمي إلى السوق المحلي، ولتحقيق ذلك، سيعمل المشروع على تعزيز المسؤولية الريادية للشركات الكبرى وجذبها للعمل مع الموردين الأردنيين الأصغر حجماً.
في الوقت ذاته، سيسهم المشروع ببناء القدرات البشرية والفنية والمالية اللازمة لأصحاب الشركات المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، لكي تمكنهم من الاستجابة لاحتياجات الصناعة الأردنية والعالمية على حد سواء.
ومن خلال هذه الشراكة تتطلع مؤسسة ولي العهد إلى دعم المشروع من خلال مساهمتها في توسيع نطاق الفائدة لأكبر عدد من المستفيدين المتمثلين بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة منكو، عن سعادتها بهذا التعاون الاستراتيجي، وقالت "نهدف من خلال هذه الشراكة إلى المساهمة في تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعيّة خاصّة تلك المتعلّقة بالشركات الصغيرة والمتوسّطة".
وأضافت "نؤمن في المؤسسة بشراكات العمل، ونعمل دائماً على تعزيزها مع مختلف الجهات، ونؤمن بأن التكامليّة في العمل بين المؤسسات، تنعكس بشكل إيجابي كبير على الشباب والشابات وباقي فئات المجتمع".
وأشار الشمايلة، إلى رؤيته الإيجابية إزاء التعاون الحالي مع مؤسسة ولي العهد، قائلا "يُعَدّ هذا التعاون محطة هامة نحو تعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لمشروع "سيرا"، ومن خلال الجهود المشتركة، نطمح إلى أن يكون هذا التعاون محركًا للتغيير الإيجابي على مستوى الشركات الأردنية المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف "أن هذا التعاون سيسهم في حل العديد من التحديات، كالوصول للتمويل وتنمية القدرات والمؤهلات، وعلى نطاق أوسع، تعزيز التنمية المستدامة للشركات المستهدفة". وتوقع أن يسهم مشروع "سيرا" في تعزيز روابط الشركات المحلية، ما يمكنها من الاندماج بفعالية في سلاسل التوريد الدولية وتطوير منتجات متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية بطرق مبتكرة.
وقال إن هذه الاتفاقية تعكس التفاؤل المشترك والالتزام القوي بتحقيق تأثير إيجابي، من خلال التعاون بين المؤسستين في دعم "سيرا"، ومن خلال هذه الشراكة الفعّالة بين الطرفين، نتوقع رؤية مستقبل واعد حيث تزدهر الشركات المحلية وتؤدي دوراً بارزاً في الساحة الدولية، معززةً بذلك التوازن والاستدامة في قطاع الأعمال.
-- (بترا)
و ر/أ م/ب ط
13/02/2024 12:48:19
MENAFN13022024000117011021ID1107847903
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