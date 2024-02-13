الضمان: تخصيص 948 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال عام 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا) - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 948 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال العام الماضي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية نهاية العام الماضي إلى 24509 رواتب تقاعدية.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه يشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن 24 اشتراكاً، من ضمنها 6 اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة الاشتراك بالضمان.
وأضافت أن هذا الراتب يخصص لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه، كما يُصرف لهم بدل نفقات جنازة بقيمة 700 دينار.
وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي تضمّن أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين، على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن 120 اشتراكاً فعلياً بالضمان من ضمنها 12 اشتراكاً متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهراً من تاريخ إيقاف اشتراكه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.
-- (بترا)
ع ف/أ م/ب ط
13/02/2024 12:35:27
MENAFN13022024000117011021ID1107847902
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