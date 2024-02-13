الضمان: تخصيص 948 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال عام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا) - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 948 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال العام الماضي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية نهاية العام الماضي إلى 24509 رواتب تقاعدية.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه يشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن 24 اشتراكاً، من ضمنها 6 اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة الاشتراك بالضمان.

وأضافت أن هذا الراتب يخصص لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه، كما يُصرف لهم بدل نفقات جنازة بقيمة 700 دينار.

وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي تضمّن أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين، على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن 120 اشتراكاً فعلياً بالضمان من ضمنها 12 اشتراكاً متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهراً من تاريخ إيقاف اشتراكه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.

-- (بترا)

ع ف/أ م/ب ط

13/02/2024 12:35:27