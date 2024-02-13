اليونيفيل: نبذل جهدنا لخفض التوتر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 13 شباط(بترا)- اعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل"انها تبذل قصارى جهدها لتهدئة التوترات بين القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، الى جانب مواصلة أنشطتها اليومية على طول الخط الأزرق لتهدئة التوترات.
وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، ردا على بعض التقارير الإعلامية التي زعمت ان اليونيفيل أبلغت الجيش اللبناني نقلا عن "إسرائيل" بأن مدينة النبطية برمتها باتت ضمن دائرة الاستهداف، مؤكدا أنه ليس لهم علم بأي محادثة محددة بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل فيما يتعلق بما تم ذكره.
وأضاف، "نلتقي في كثير من الأحيان مع شركائنا الاستراتيجيين في القوات المسلحة اللبنانية لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة على طول الخط الأزرق، وتكون هذه المناقشات سرية".
وكان زوار قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون نقلوا عنه أن "قوات اليونيفيل أبلغت لبنان أخيرا نقلا عن الإسرائيليين أن مدينة النبطية صارت في دائرة الاستهداف.
--(بترا)
ف ج/ أ أ / س س
13/02/2024 12:26:15
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