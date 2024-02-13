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اليونيفيل: نبذل جهدنا لخفض التوتر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي

2/13/2024 2:32:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 13 شباط(بترا)- اعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل"انها تبذل قصارى جهدها لتهدئة التوترات بين القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، الى جانب مواصلة أنشطتها اليومية على طول الخط الأزرق لتهدئة التوترات.
وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، ردا على بعض التقارير الإعلامية التي زعمت ان اليونيفيل أبلغت الجيش اللبناني نقلا عن "إسرائيل" بأن مدينة النبطية برمتها باتت ضمن دائرة الاستهداف، مؤكدا أنه ليس لهم علم بأي محادثة محددة بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل فيما يتعلق بما تم ذكره.
وأضاف، "نلتقي في كثير من الأحيان مع شركائنا الاستراتيجيين في القوات المسلحة اللبنانية لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة على طول الخط الأزرق، وتكون هذه المناقشات سرية".
وكان زوار قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون نقلوا عنه أن "قوات اليونيفيل أبلغت لبنان أخيرا نقلا عن الإسرائيليين أن مدينة النبطية صارت في دائرة الاستهداف.
--(بترا)
ف ج/ أ أ / س س
13/02/2024 12:26:15

MENAFN13022024000117011021ID1107847901

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