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الذهب يستقر عالميا

2/13/2024 2:32:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا) -استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة، ما قد يتيح منظورًا جديدًا بشأن موعد أول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2018.71 دولار للأوقية،واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2032.30 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين في المعاملات الفورية عند 888.89 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 905.71 دولار وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.71 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/أ م م س س
13/02/2024 12:22:24

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