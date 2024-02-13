الذهب يستقر عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا) -استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة، ما قد يتيح منظورًا جديدًا بشأن موعد أول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2018.71 دولار للأوقية،واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2032.30 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين في المعاملات الفورية عند 888.89 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 905.71 دولار وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.71 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/أ م م س س
13/02/2024 12:22:24
MENAFN13022024000117011021ID1107847900
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