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قنوات المتحدة تطرح بوستر مسلسل بابا جه لأكرم حسني.. صور

2/13/2024 2:30:18 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية عن بوستر المسلسل الكوميدي "بابا جه " للنجم أكرم حسني، والمقرر طرحه في السباق الرمضاني، حيث نشرت صفحات القنوات منذ قليل بوستر المسلسل المنتظر عبر حساباتها الرسمية بمختلف منصات السوشيال ميديا.


حساب سي بي سي عبر تويتر



حساب قناة الحياة عبر تويتر



قناة الحياة



قناة سي بي سي


مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا
والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين،
والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.







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